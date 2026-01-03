Απόπειρες απάτης σε βάρος μελών του καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας

Απάτη με προκάλυμμα την δήθεν επικοινωνία με μέλη του διοικητικού του συμβουλίου καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση του Συλλόγου προς τα μέλη του τονίζεται ότι άγνωστοι προσποιούμενοι τον γραμματέα και τον ταμία του φορέα επιχειρούν τηλεφωνικά να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και χρηματικά ποσά.

“Ο Ιατρικός Σύλλογος θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν πραγματοποιεί τέτοιου είδους κλήσεις μεμονωμένα αλλά πάντα ενημερώνει για οτιδήποτε με ομαδικές αποστολές” σημειώνεται στην ενημέρωση προς τα μέλη και συνεχίζει: “Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αποκαλύπτετε προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, μέσω τηλεφώνου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας καλεί όλους τους ιατρούς να είναι σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν άμεσα στην Ασφάλεια το κινητό νούμερο που τους καλεί”.

Και καταλήγει: “Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν ζητά ποτέ επικαιροποίηση στοιχείων τηλεφωνικά, πολύ δε μάλλον στοιχεία που αφορούν φορολογικά δεδομένα από τραπεζικές υπηρεσίες.

Καλούμε τα μέλη μας να αγνοούν τέτοιες κλήσεις και να μην παρέχουν καμία πληροφορία”.