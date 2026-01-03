Διαμαρτυρίες για πρόωρο ξεστόλισμα σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους

Μια μέρα πριν αλλάξει η χρονιά και με τις πλατείες γεμάτες κόσμο, εργάτες ξήλωσαν τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, ενώ και το τρενάκι σταμάτησε να κυκλοφορεί. Και μπορεί εξ αρχής η ενημέρωση του δήμου να έλεγε μέχρι πότε θα υπάρχουν οι συγκεκριμένες εορταστικές εκδηλώσεις, ωστόσο εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός ήταν ατυχής, καθώς θα έπρεπε να κρατήσουν για όλη την εορταστική περίοδο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από αρνητικά σχόλια, ενώ την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος κάνοντας λόγο για αποτυχημένη χριστουγεννιάτικη διοργάνωση στην πλατεία Γαργαλιάνων. Αναλυτικά αναφέρει: «Ως πρόεδρος Γαργαλιάνων εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου και τη δυσαρέσκεια εκατοντάδων συμπολιτών μας, που για μια φορά ακόμα αποφάσισαν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς. Σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια απομακρύνθηκαν από την πλατεία Γαργαλιάνων εν μέσω των εορτών και μάλιστα σε ημέρα που η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας. Η εικόνα αυτή δημιούργησε απογοήτευση και δεν συνάδει με το εορταστικό κλίμα που αξίζουν οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης μας. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους πολίτες για την εικόνα αυτή, η οποία δεν τιμά ούτε την πόλη μας ούτε τον κόσμο που αυτές τις ημέρες βρέθηκε στην πλατεία για να γιορτάσει. Οι πολίτες αξίζουν σεβασμό και καλύτερο προγραμματισμό, ιδιαίτερα σε ημέρες γιορτών.Αν το ζήτημα ήταν θέμα κόστους, θα μπορούσε η διοργάνωση να είχε προγραμματιστεί διαφορετικά, με έναρξη στις 22/12 αντί για το διάστημα 20-30/12, ώστε τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια να παραμείνουν τουλάχιστον δύο επιπλέον ημέρες και να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο κόσμος. Τέτοιες αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνονται με γνώμονα τους πολίτες, την τοπική αγορά και την εικόνα της πόλης μας».

Κ.Μπ.