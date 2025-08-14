Καύσωνας και πυρκαγιές πλήττουν χωρίς ανάπαυλα τη νότια Ευρώπη

Καμιά ανάπαυλα από τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη: εκτός από την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και κυρίως η Ισπανία, όπου καταγράφηκε ένας τρίτος θάνατος, συνεχίζουν σήμερα να δίνουν μάχη με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη λύπη του για «το θάνατο ενός δεύτερου εθελοντή στη Λεόν», ενός 36χρονου που έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη βορειοδυτική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν, και υπογράμμισε πως «η απειλή παραμένει ακραία» στην Ισπανία, όπου το Παρίσι έστειλε δύο Canadair.

Η Ισπανία μπήκε σήμερα στη δωδέκατη ημέρα συναγερμού για καύσωνα και οι κάτοικοι, όπως και οι πυροσβέστες, είναι εξαντλημένοι.

Ένδεκα πυρκαγιές ταξινομήθηκαν στο δεύτερο επίπεδο μιας τετραβάθμιας κλίμακας και αυτή της Θαμόρα (στην Καστίλλη και Λεόν), «όπου κάηκε μια σημαντική έκταση (...), ανησυχεί» πολύ, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δύο Canadair.

Ο γάλλος ομόλογός του Μπρουνό Ρεταγιό απάντησε στην έκκληση ανακοινώνοντας την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων.

Ενώ οι περισσότεροι Ισπανοί προσπαθούν να δροσίσουν τη νύκτα τα σπίτια τους, άλλοι χρειάζεται να κλειστούν μέσα σ' αυτά ή να σπεύσουν να τα εγκαταλείψουν καθώς οι φλόγες τα πλησιάζουν.

Αφότου άρχισαν οι πυρκαγιές, 10.700 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Χώρα στην πρώτη γραμμή της ανόδου της θερμοκρασίας στην Ευρώπη, η Ισπανία είναι συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, όμως εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πολλαπλασιασμό και την ενίσχυση των κυμάτων καύσωνα.

Από την αρχή της χρονιάς, περισσότερα από 1.480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη χώρα αυτή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), και έχουν καταγραφεί 200 πυρκαγιές.

Εκτός από τη Καστίλλη και Λεόν, η Γαλικία (βορειοδυτική Ισπανία) και η περιφέρεια της Βαλένθια (ανατολικά) και της Εξτρεμαδούρα (δυτικά) εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία και γύρω στους 15 οδικοί άξονες έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με χάρτη της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας (DGT).

«Αυτή τη νύκτα έγιναν πραγματικότητα οι χειρότερες προγνώσεις», έγραψε στο Χ ο Αμπέλ Μπαουτίστα, αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα (δυτική Ισπανία), καθώς ολόκληρη η περιφέρεια έχει τεθεί πλέον σε συναγερμό πυρκαγιάς επιπέδου 2, ενώ ζητήθηκε από τον πληθυσμό να επιδείξει τη «μέγιστη σύνεση».

Στη γειτονική Πορτογαλία, γύρω στα 15 εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση τεσσάρων σημαντικών δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας. Στο κέντρο της, μόνο στην πυρκαγιά του Αργκανίλ δίνουν μάχη περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, ενώ εκείνη του Τρανκόσο, που μαίνεται από το Σάββατο, συνεχίζει σήμερα να επεκτείνεται.

Στην Αλβανία, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους, ενώ στο γειτονικό Μαυροβούνιο οι κλιματικές συνθήκες και τα εναέρια μέσα επέτρεψαν να τεθούν υπό έλεγχο οι κυριότερες δασικές πυρκαγιές.

Στην Ιταλία συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Δεκάξι πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και η Βενετία, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, αν και το φετινό καλοκαίρι δεν έχουν σημειωθεί στη χώρα πολλές πυρκαγιές.

Στη Φλωρεντία το θερμόμετρο αναμενόταν να ανέβει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου και στο Μιλάνο μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν αρκεί για να αποτρέψει τους Ιταλούς να εκδράμουν μαζικά το σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου, όταν 12 εκατομμύρια οχήματα αναμένεται να βγουν στους δρόμους.

Ακόμα και ο βορράς της Ευρώπης πλήττεται από καύσωνα: η Φινλανδία κατέγραψε έτσι τον Ιούλιο 22 διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attribution (WWA), η μεγάλη ζέστη, που επικράτησε επί δύο εβδομάδες τον Ιούλιο στον ευρωπαϊκό βορρά, προκάλεσε πολλές λιποθυμίες σε υπαίθριες εκδηλώσεις, κορεσμό και υπερθέρμανση στα νοσοκομεία και πυρκαγιές σε δάση, ενώ αύξησε τους θανάτους από πνιγμό και έκανε ταράνδους να αναζητούν τη σκιά μέσα στις πόλεις.

