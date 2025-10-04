Ο Τατούλης για το “σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης”

«Στην Πελοπόννησο λειτουργούν οι μονάδες της ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΜΕΑ-ΧΥΤΥ) και οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών για την διαχείριση των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων είναι μη αποδεκτή και απαράδεκτη»

Αυτό τονίζει ανακοίνωση της Νέας Πελοποννήσου του Πέτρου Τατούλη η οποία σχολιάζει τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και την καύση απορριμμάτων. Αναλυτικά η ανακοίνωση : Την νουβέλα του Κολομβιανού βραβευμένου συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και την ομώνυμη δραματική ταινία «το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» θυμίζει το νέο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Χώρα μας και στην Περιφέρεια μας παρότι θεσμικοί παράγοντες της Αυτοδιοίκησης δήλωναν ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα.

Το θέμα αφορά τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης» όπου καλείται ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου να επιστρέψει 10,5 εκατομμύρια ευρώ, κατόπιν ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) γιατί δεν τηρήθηκε η νομιμότητα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες στον διαγωνισμό, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «φωτογραφικός» αφού «ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις για υγιή ανταγωνισμό».

Παρατηρήθηκαν επίσης υπερκοστολογήσεις αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το πόρισμα της ΕΔΕΛ τα 300.000 ευρώ ανά «σπιτάκι» θεωρούνται υπερβολικό ποσό, με δεδομένο ότι υπήρχαν άλλες εταιρείες που προμήθευαν παρόμοια εγκατάσταση με πολύ μικρότερα κόστη που δεν άγγιζαν τα 70.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ζήτημα άλλωστε ερευνά και η Ευρωπαία Εισαγγελέας!

Οι Πελοποννήσιοι πολίτες μετά το «χαράτσι» που προετοιμάζουν να τους επιβάλλουν κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή για την κατασκευή των μονάδων καύσης επειδή δεν μερίμνησαν για την προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, καλούνται τώρα να πληρώσουν και νέο «χαράτσι» επειδή Κυβέρνηση και ΦΟΔΣΑ δεν τήρησαν την νομιμότητα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προμήθεια και εγκατάσταση όσον αφορά τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Στην Πελοπόννησο λειτουργούν οι μονάδες της ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΜΕΑ-ΧΥΤΥ) και οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών για την διαχείριση των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων είναι μη αποδεκτή και απαράδεκτη!

Οι πολίτες της χώρας και της Πελοποννήσου βρίσκονται στο έλεος των πράξεων και των αποφάσεων που λαμβάνουν διάφορα συστήματα του κ. Μητσοτάκη, τα οποία εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί για όσους γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα και το παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή, πως δήμαρχος μεγάλης πόλης της Πελοποννήσου προσπάθησε να προωθήσει την συγκεκριμένη εταιρεία που μας προμήθευσε τα «σπιτάκια» στην προηγούμενη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ. Η παράταξη μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το νέο σκάνδαλο. Θα πρέπει να βρεθούν αυτοί οι οποίοι παρανόμησαν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά» .