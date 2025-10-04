Φως και Ρίζες: Η Αναγέννηση του Πανηγυριού της Υπαπαντής στην Καλαμάτα

Επιθυμώ να εκφράσω την άποψη μου σχετικά με την επαναφορά του πανηγυριού της Υπαπαντής.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πανηγύρι της Υπαπαντής στην Καλαμάτα είναι ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό γεγονός με βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία και παράδοση, με την εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής, η οποία είναι θαυματουργή και καρδιά της τοπικής πίστης, να αποτελεί σημείο αναφοράς και πνευματικής ζωής για την Καλαμάτα και την καρδιά της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής που εορτάζεται κάθε 2 Φεβρουαρίου.

Κατά την παράδοση, η ιερή εικόνα βρέθηκε θαμμένη και μισοκαμένη σε έναν στάβλο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μετά από όραμα που είδε ένας σταβλίτης κρυπτοχριστιανός. Η εικόνα, που εικάζεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη, τοποθετήθηκε σε ναούς της πόλης και σήμερα φυλάσσεται στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, που θεμελιώθηκε το 1860. Η ετήσια λιτάνευση της εικόνας θεσπίστηκε το 1884 και η γιορτή αποτελεί κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός για την Καλαμάτα.

Η παράδοση θέλει το πανηγύρι να αποτελεί σημείο κοινωνικής συνάθροισης, οικονομικής τόνωσης και ψυχαγωγίας, που έχει απουσιάσει τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας ένα κενό στην κοινωνική συνοχή και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η δημοτική αρχή επιδιώκει την επανεκκίνηση του πανηγυριού με σύγχρονο ευρωπαϊκό πρότυπο, εστιασμένο στην οργανωμένη προβολή των τοπικών προϊόντων και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, σε έναν χώρο που δίνει κύρος, τάξη και νέα δυναμική στην παραδοσιακή γιορτή.

Οι υποστηρικτές της επαναφοράς τονίζουν ότι το πανηγύρι θα αναζωογονήσει το τοπικό εμπόριο, θα ζωντανέψει την πόλη, θα ενισχύσει την αίσθηση κοινότητας και θα αναδείξει την πολιτισμική κληρονομιά που ενώνει όλους τους κατοίκους.

Τα κοινωνικά οφέλη είναι ισχυρά: το πανηγύρι λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε παλιότερες και νεότερες γενιές, μειώνει τη μοναξιά, προσφέρει ψυχαγωγία και αίσθημα ανήκειν, ενισχύει την ψυχική ευεξία και διατηρεί ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις.

Από την άλλη, ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι φορείς εκφράζουν επιφυλάξεις, φοβούμενοι την αρνητική επίπτωση που ανεξέλεγκτες υπαίθριες αγορές μπορεί να έχουν στο οργανωμένο εμπόριο της πόλης. Οι καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας και έργων ανάπλασης δυσκολεύουν την άμεση υλοποίηση, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη θεσπισμού αυστηρών κανόνων για τη διασφάλιση της ποιότητας και βιωσιμότητας του πανηγυριού.

Ως παραδειγματική επιτυχία αναφέρω το πανηγύρι της Μεσσήνης, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, αποτελώντας ισχυρό πόλο έλξης και πρότυπο οργανωμένης επανεκκίνησης.

Η πρόκληση για τη δημοτική αρχή είναι να συνδυάσει σεβασμό στην παράδοση με σύγχρονες απαιτήσεις οργάνωσης, ώστε το πανηγύρι της Υπαπαντής να γίνει και πάλι ένας χρήσιμος θεσμός κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά, τιμώντας την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης.

Η επιτυχής επανεκκίνηση απαιτεί συνεργασία όλων, αυστηρή οργάνωση και σεβασμό στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Έτσι, η επαναφορά του πανηγυριού αποτελεί ευκαιρία αναγέννησης της τοπικής κοινωνίας, ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας και ενίσχυσης της οικονομίας, αξίζοντας τη στήριξη όλων μας.

Είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε την παράδοση και τους ντόπιους παραγωγούς μέσα από ένα σύγχρονο και οργανωμένο πανηγύρι.

Η Καλαμάτα μας το αξίζει!

Γνωρίζοντας ότι η επιστροφή του πανηγυριού σημαίνει νεανική χαρά, πολιτιστική κληρονομιά και εμπορικές ευκαιρίες για όλους. Μαζί το κάνουμε πραγματικότητα!