Βολές Ρουτζούνη για το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης: “Επικρατεί η φίμωση, η ειρωνεία και ο αυταρχισμός”

“Δήμος Δυτικής Μάνης: Η δημοκρατία στο απόσπασμα”, επισημαίνει ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Αλέξης Ρουτζούνης, επικεφαλής της παράταξης “Συνεργασία για τη Δυτική Μάνη”, επικρίνοντας δριμύτατα τον δήμαρχο Γιώργο Χιουρέα και την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτηρία Κολοκοτρώνη.

Παρατηρεί ότι “ο διάλογος, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην άλλη άποψη έχουν χαθεί. Αυτό που επικρατεί είναι η φίμωση, η ειρωνεία και ο αυταρχισμός” και τονίζει πως “πλέον, δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατίας και αξιοπιστίας, αλλά και τρόπος, ασφάλειας και προστασίας των δημοτικών συμβούλων”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Αλ. Ρουτζούνης σημειώνει:

“Για μια ακόμα συνεδρίαση, αυτή της περασμένης Τρίτης, φάνηκε πως, ο κατήφορος στα Δ.Σ της Δυτικής Μάνης δεν έχει σταματημό.

Ο διάλογος, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην άλλη άποψη έχουν χαθεί. Αυτό που επικρατεί είναι η φίμωση, η ειρωνεία και ο αυταρχισμός.

Αξιοποιώντας τη βοήθεια της κυβέρνησης, η δημοτική αρχή δεν απαγόρευσε μόνο τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης... αλλά επιχειρεί τώρα να στερήσει και το δικαίωμα στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να φέρνουν θέματα προς συζήτηση, ως εισηγητές.

Παρά, τα όσα ορίζει ο νόμος, η κα πρόεδρος «έκοψε» θέμα μου, που έχει να κάνει με την αναγκαιότητα των ζωντανών μεταδόσεων των συνεδριάσεων, κάτι, που εντέχνως αποφεύγεται...., στερώντας έτσι την ενημέρωση σε δημότες αλλά και σε δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους.

Όταν ζήτησα εξηγήσεις..., πρόεδρος και δήμαρχος δημιουργώντας εσκεμμένη ένταση..., αρνήθηκαν ουσιαστική απάντηση, φωνάζοντας «πήγαινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση» και άλλα προσβλητικά.

Την ίδια απαξίωση, έδειξε η κα πρόεδρος και προς άλλους συναδέλφους σε καταγγελία τους για τροποποίηση απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δ.Σ!!!, λέγοντας, «αν δεν σου αρέσει, σήκω και φύγε...» ή «κάνε προσφυγή...».

Και αυτά τα έκτροπα, δυστυχώς, όχι απλά με την ανοχή του δημάρχου αλλά και με την στήριξή του!

Η δημοκρατία στο απόσπασμα… Θλίψη, απογοήτευση και ντροπή.

Ο θεσμικός ρόλος του προέδρου είναι να ενώνει και όχι να διχάζει. Οφείλει να λειτουργεί αμερόληπτα και όχι να τραμπουκίζει τη λογική, προς ικανοποίηση δημάρχου.

Όλες αυτές οι εικόνες που ζημιώνουν τη δημοκρατία και μειώνουν τον άνθρωπο…, θα είχαν νομίζω αποτραπεί, αν οι συνεδριάσεις, όπως, καιρό ζητώ, ήταν σε δημόσια θέα.

Για μία ακόμα φορά και για να αποφευχθούν τα χειρότερα..., καλώ την κα πρόεδρο να σεβαστεί τον Πρότυπο Κανονισμό (όχι μόνο εκεί που εξυπηρετεί...), ώστε επιτέλους οι συνεδριάσεις των Δ.Σ να μεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Άλλωστε, μετά την απαγόρευση των ερωτήσεων, επιβάλλεται όσο ποτέ, να γνωρίζουν οι δημότες αλλά και να έχουν εικόνα οι δημοσιογράφοι, το τι λέγεται και το τι γίνεται... μέσα στη «μικρή Βουλή».

Πλέον, δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατίας και αξιοπιστίας, αλλά και τρόπος, ασφάλειας και προστασίας των δημοτικών συμβούλων”.