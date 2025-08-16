Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω

Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες από ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Θεσσαλίας, αλλά πλέον η κινηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ