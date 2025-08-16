Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Ηλεία - Μήνυμα του 112 - Πυρκαγιά και στο Λιβάρτζι Αροανείας Καλαβρύτων

Στην περιοχή επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης τη φωτιάς τρία αεροσκάφη. Οι ΟΤΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.
Μια ακόμη φωτιά είναι ε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρτζι Αροανείας Καλαβρύτων, χωρίς προς το παρόν να απειλεί οικισμούς. Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 7 οχήματα δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ 3 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τους ΟΤΑ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ