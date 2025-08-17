eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025 13:30

Κατερίνη: Τραγικό τέλος για 18χρονο σε τροχαίο δυστύχημα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τραγικό θάνατο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

