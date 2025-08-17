Κατερίνη: Τραγικό τέλος για 18χρονο σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγικό θάνατο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.