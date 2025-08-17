Πανεπιστήμια: Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μετεγγραφή

Αρχικά εξήγησε την διαδικασία εγγραφής στα Πανεπιστήμια: « Θεωρούμε αρχές Σεπτέμβρη, 1 – 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές οι οποίες είναι ηλεκτρονικές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχει να πάει κανείς εκεί που έχει περάσει, ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα που θα μας δώσει το Υπουργείο κάνουμε κανονικά την εγγραφή μας στο Πανεπιστήμιο. Μετά το Πανεπιστήμιο, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο από τη λήξη των εγγραφών θα μας ζητήσει να προσκομίσουμε συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν με την εκτύπωση της εγγραφής μας, την ταυτότητα, φωτογραφίες, τα αγόρια, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για να φαίνεται εκεί, αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία δηλαδή δεν έχουμε κάποια πράγματα πολύ δύσκολα εξειδικευμένα, κάποια έγγραφα πιστοποιητικά που δεν είναι σε ευρεία χρήση, δεν τα έχουν πρόχειρα προκειμένου να τα καταθέσουν. Ούτε θα περιμένουν πολλές ώρες. Απλά οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, στις πρώτες δέκα μέρες του Σεπτεμβρίου θα έχουν τελειώσει, θα έχουν γραφτεί τα παιδιά. Εδώ να δώσουμε ένα σημαντικό στοιχείο για αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει πέρυσι σε μία σχολή και φέτος έκαναν το 10% ή ξαναδώσουν πανελλήνιες. Σε αυτούς το ίδιο το σύστημα με το που μπορείς να κάνεις εγγραφή σου λέει υπήρχε εγγεγραμμένος σε μία άλλη σχολή, κάνε τώρα την διαγραφή σου, οπότε μέσω αυτού του συστήματος μπορεί να γίνει διαγραφή και μην αγχώνονται νωρίτερα να τρέχουν στις γραμματείες για να κάνουν την διαγραφή τους. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε μέχρι την περσινή χρονιά».

Αναφορικά με τις μετεγγραφές το επόμενο βήμα και το επόμενο ζητούμενο και ερώτημα για πολλά παιδιά και κυρίως για πολλές οικογένειες που είναι σε συνάρτηση με το οικονομικό και το κατά πόσο μπορεί να αντέξει μία οικογένεια ένα επιπλέον οικονομικό βάρος τόνισε: «Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα ξέρει ο άλλος αν δικαιούται μετεγγραφής. Θεωρούμε 20 με 30 θα ανοίξει πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι πολύ εξελιγμένη και απλά περνάμε κάποια στοιχεία εκεί. Μας δείχνει τι μοριοδότηση έχουμε, αν μπορούμε να πάρουμε, σε ποια πόλη μπορούμε να πάρουμε μετεγγραφή και σε ποιο τμήμα. Οπότε θα ξέρουμε ότι εμείς κάναμε την αίτηση και τα αποτελέσματα θα βγούνε πιστεύω στις επόμενες 5 με 6 μέρες αφού γίνονται όλα ηλεκτρονικά».

Ταυτόχρονα, για τις περιπτώσεις μοριοδότησης μετεγγραφής καθώς και τις περιπτώσεις των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τηρείται χωρίς τεράστιες αλλαγές. Πέρυσι υπήρξε μια ευνοϊκή διάταξη προς τους τρίτεκνους όσον αφορά τα αδέλφια, τα οικονομικά κριτήρια, μια διαφορετική μοριοδότηση. Παρόλα αυτά όμως γνωρίζουμε κατά 90% ότι ένα παιδί θα πάρει μετεγγραφή, εκτός αυτοί οι οποίοι είναι με τα κοινωνικά οικονομικά, εδώ τι συμβαίνει; Υπάρχουν δύο κατηγορίες: Η μία που είναι αν έχω αδελφό ή όχι, που σπουδάζει εκτός από εκεί που διαμένει η οικογένειά μου και η άλλη κατηγορία είναι αν δεν έχω αδελφό και εντάσσομαι στα κοινωνικά οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή το εισόδημα πολύ σημαντικό, έχει διαβαθμίσεις και μοριοδότηση, Αν είμαι τρίτεκνους, είμαι πολύτεκνος, αν έχω άτομο με ειδικές παθήσεις στην οικογένειά μου, οπότε έχω μια μοριοδότηση, και εκεί πέρα μπορώ να δηλώσω μέχρι δύο διαφορετικές πόλεις αντίστοιχες αντίστοιχα τμήματα σε διαφορετικές πόλεις, εκεί πέρα με ψάχνει το σύστημα, απλά εκεί υπάρχει ένα πλαφόν του 15%. Δηλαδή αν μια σχολή έχει 100 εισακτέους, 15 άτομα μπορούν να πάρουν μετεγγραφή. Μπορεί όμως στην Αθήνα αυτά τα 15 που λέμε ότι θα πάρουν μετεγγραφή να έχουν δηλώσει 150. Ναι, εκεί υπάρχει το πλαφόν και εκεί δεν ήμαστε σίγουροι».

Ενώ συνέχισε εξηγώντας: «Δικαιούνται όλοι μετεγγραφή με τα κοινωνικά οικονομικά κριτήρια. Το θέμα είναι η μοριοδότηση. Βέβαια και εδώ οφείλουμε να πούμε στους γονείς γιατί αγχώνονται ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη στις περισσότερες σχολές που εδρεύουν σε αυτές τις πόλεις απαιτούν τουλάχιστον 5 με 6 μόρια. Οι άλλες όμως πόλεις Πάτρα, Βόλος, Λάρισα, Γιάννενα μπορεί να μην απαιτούν κανένα μόριο για μετεγγραφή. Και εδώ είναι ένα σημαντικό γιατί αν ένα παιδί περάσει πολύ μακριά από τον τόπο διαμονής του, έχει τη δυνατότητα να έρθει πιο κοντά σε μία πόλη εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και εκεί πολλά παιδιά χάνουν την δυνατότητα μετεγγραφής γιατί λέει α, ξέρω ότι για μετεγγραφή χρειάζονται 5 μόρια γιατί κοιτούν μόνο την Αθήνα. Δεν κοιτούν ότι στην Πάτρα μπορεί να μην χρειάζονται κανέναν και να πάρουν πολύ πιο εύκολα μετεγγραφή, αρκεί να δηλώσουν. Οπότε θέλει πολύ καλή ανάγνωση ο νόμος των μετεγγραφών. Ένα δεύτερο στοιχείο πολύ καλή ανάγνωση στο τι έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια, με πόσα μόρια παίρνει μετεγγραφή σε αυτή τη σχολή στην Αθήνα;Με πόσα μόρια στη Θεσσαλονίκη και με πόσα στην Πάτρα; Παράδειγμα που μπορώ να πάρω μετεγγραφή; Θέλει λοιπόν και εδώ μια πολύ καλή προετοιμασία, μια προετοιμασία με το λογιστή μας».