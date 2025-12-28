Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες: Σημειωτόν η επιστροφή των εκδρομέων (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, καθώς η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 11:00 έως τις 13:00, σημειώθηκε έντονη ταλαιπωρία τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της Εθνικής, με αποτέλεσμα η κίνηση να διακόπτεται και να δημιουργείται συμφόρηση στη γέφυρα του μπλόκου.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και αυτή τη στιγμή, με τις καθυστερήσεις για τους οδηγούς να ξεπερνούν την 1 ώρα και την κίνηση να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο του Μαρτίνου, τα αυτοκίνητα που εκτρέπονται από την Εθνική Οδό και εκείνα που χρησιμοποιούν την παρακαμπτήρια οδό καταφθάνουν συνεχώς από Θεσσαλονίκη, αλλά η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα (29/12) θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες στα μπλόκα παραμένουν αμετακίνητοι, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Χθες, Σάββατο (27/12) εκπρόσωποι 14 μπλόκων και τεσσάρων αγροτικών συλλόγων, που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε ανακοίνωσή τους, κάλεσαν την κυβέρνηση να κάνει ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματά τους και απευθύνουν κάλεσμα για κοινή στάση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε σημερινές δηλώσεις τους ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιδιώκουν διάσπαση του κινήματος.

Αύριο, Δευτέρα (29/12) κλείνουν και ο κόμβος Χαλκηδόνας από 2μμ έως 5μμ αλλά ο κόμβος στο Δερβένι από 1μμ έως 2μμ.

Στο μπλόκο του Ε65 οι αγρότες από 11πμ έως 1μμ σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων των Σοφάδων, ενώ στα σημεία των μπλόκων ο δρόμος παραμένει κλειστός με ευθύνη της εταιρείας που τον διαχειρίζεται. Οι εκδρομείς μπορούν να εισέλθουν από την παράκαμψη των Σοφάδων στην παλαιά εθνική οδό Αθήνας- Καρδίτσας – Τρικάλων. Αύριο στις 6μμ οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση, ώστε να προγραμματίσουν δράσεις για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στα διόδια Μακρυχωρίου οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες για τους οδηγούς που διέρχονται από το σημείο ενώ τους μοίρασαν όσπρια.

Στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν αύριο, Δευτέρα (29/12) για τρείς ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαια.

Στην Αχαΐα, το βράδυ θα συνεδριάσουν οι αγρότες του Αγγελόκαστρου για τις επόμενες κινήσεις τους. Από την παραμονή των Χριστουγέννων είναι ανοιχτές οι μπάρες των διοδίων στο Αγγελόκαστρο ενώ κλειστή παραμένει η περιμετρική Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας, που θα ανοίξει ξανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

