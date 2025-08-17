Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα από πνιγμό (βίντεο)

Ο ναυαγοσώστης κ. Παύλος Λυτινάκης και η υπεύθυνη επικοινωνίας του “Safe Water Sports” κ. Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιιάν μίλησαν στην εκπομπή UPDATE του ΕΡΤNews και τον Κώστα Λασκαράτο για το περιστατικό που συνέβη στα Χανιά αλλά και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες. ‘

Αρχικά ο κ. Λυτινάκης εξήγησε: «Εχθές ήταν μία πολύ έντονη ημέρα γενικά, όλες τις προηγούμενες 14 ημέρες λόγω καιρικών φαινομένων. Τέλος πάντων υπήρχαν πολλά κύματα και ισχυρά ρεύματα. Εχθές λοιπόν στην ίδια παραλία οι ναυαγοσώστες διασώσαμε τέσσερις λουόμενους και μετά το πέρας ωραρίου έξι η ώρα. Οι πύργοι κλείνουν έξι και μισή, έλαβα πάνω από δέκα κλήσεις από καταστήματα της περιοχής γιατί τα θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν πέντε άτομα και πνίγονταν στις έξι και μισή το απόγευμα. Για καλή τους τύχη, ένας ναυαγοσώστης, που αυτές τις μέρες έχει άδεια γιατί θέλει να ξεκουραστεί και να δει τους γονείς του και να πάει με την οικογένεια του για μπάνιο, ήρθε για μπάνιο στην συγκεκριμένη παραλία, οπότε έδρασε άμεσα και έσωσε πέντε άτομα μέχρι εγώ να καταφέρω να έρθω εδώ πέρα, τους είχε ήδη βγάλει έξω με ασφάλεια στη στεριά. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνουμε είναι να παρέχουμε λίγο οξυγόνο στους δύο τελευταίους και να τους παραλάβει το ασθενοφόρο προληπτικά και μόνο για να πάνε στο νοσοκομείο» και συνέχισε «Ενημέρωση έχουν μια χαρά από τις κόκκινες σημαίες. Φροντίζουμε να βάζουμε ενημερωτικές πινακίδες σε όλη την ακτογραμμή μαζί με κόκκινες σημαίες. Έχουμε κοκκινίσει στην ουσία την περιοχή. Οι ναυαγοσώστες πηγαίνουν πάνω κάτω αποτρέποντας στον κόσμο να κολυμπήσει, αλλά δυστυχώς η ανυπακοή έχει χτυπήσει κόκκινο».

Ταυτόχρονα, μίλησε για το πόσα άτομα έχουν χρειαστεί βοήθεια από ναυαγοσώστη στα Χανιά: «82 άτομα μέχρι τώρα έχουν χρειαστεί τη βοήθεια ναυαγοσωστών στα Χανιά. 82 διασώσεις, μηδέν πνιγμοί εντός και εκτός ωραρίου, αλλά επιπλέον δεχόμαστε και τραμπουκισμό. Δηλαδή έχουμε λίγο ξεφύγει σαν λαός. Γιατί πολλές φορές ναυαγοσώστης προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του να κάνει μία πρόληψη για να μπορεί όποιος ξεφύγει από τα θαλάσσια ρεύματα να τον διασώσει. Όταν λοιπόν κάποιος, δεν το σέβεται, μπαίνει μέσα, θα κολυμπήσει, εντάξει, άμα πάει να κινδυνεύσει, εδώ είμαστε να τον διασώσουμε. Αλλά να τραμπουκίζει τον ναυαγοσώστη, να του κάνει bullying, να απειλεί με μηνύσεις, ότι αν δεν βγάλουμε τις κόκκινες σημαίες για να κολυμπήσει στις διακοπές του, θα κάνει μήνυση και ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Τέτοιες πρακτικές, τις καταδικάζουμε, δεν τις θέλουμε και καλό θα είναι να βάλουν μυαλό γιατί ούτε διακοσμητικοί ήμαστε, ούτε διακοσμητικές είναι οι σημαίες, ούτε έχουμε όρεξη να πηγαίνουμε 8 ώρες στον ήλιο πάνω κάτω να προειδοποιούμε τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι το κάνουμε για την ασφάλεια. Μας ενδιαφέρει να μην γίνει πνιγμός. Είτε πληρωνόμαστε είτε όχι. Πολύ σωστά είπατε γιατί δεν είχαμε καμία υποχρέωση μετά το πέρας του ωραρίου μας, κουρασμένοι φαγωμένοι να έρθουμε να διασώσουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Από την άλλη η κα Καραμπετιάν-Νικοτιιάν αναφέρθηκε στα στοιχεία των πνιγμών: «Συνολικά δεν είναι καλά. Είμαστε μια χώρα με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής και σκεφτείτε για τη φετινή χρονιά ο οργανισμός ήδη βλέπει τα νούμερα αρκετά υψηλά. Σκεφτείτε για το 2025, μιλάμε ήδη για 200 – 230 πνιγμούς στη θάλασσά μας. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια είναι λιγότερο σε σχέση με την περσινή χρονιά την ίδια περίοδο να αναφέρουμε και αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω από τη μεριά μας αρχικά να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το κομμάτι, στους ναυαγοσώστες που βρίσκονται εκεί υπηρετούν πραγματικά με διασώσεις. Είδαμε και στα Χανιά τη συγκεκριμένη περίπτωση και πρόσφατα, μάλιστα χθες στην Αλεξανδρούπολη, ναυαγοσώστης που ανέσυρε το κοριτσάκι του 2.5 ετών και έδωσε τις κατάλληλες βοήθειες προκειμένου να μείνει ζωντανό. Είπατε προηγουμένως και εσείς στην αρχή του θέματος ότι θεωρητικά γνωρίζουμε να κολυμπάμε. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα, αγνοούμε τους κανόνες, τους βασικούς κανόνες. Ξέρετε το μάθημα κολύμβησης στις χώρες του εξωτερικού υπάρχει πραγματικά ως υποχρεωτικό μάθημα προτού καν πάνε τα παιδιά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια στη χώρα μας να ισχύει, που ισχύει στην τρίτη δημοτικού και στην τετάρτη δημοτικού. Όντως υπάρχουν σχολεία που κάνουν το μάθημα κολύμβησης σκεφτείτε 10 ώρες ετησίως, βέβαια χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να μάθουμε γιατί δυστυχώς δεν είναι όλες οι περιοχές, δεν έχουν κοντά τους εντός 25 χιλιομέτρων, όπως ορίζει ο νόμος, τα κολυμβητήρια και για αυτό πάμε και εμείς να δώσουμε τέτοιες λύσεις προκειμένου και να φτιάξουμε πλωτά κολυμβητήρια που ήδη το καταφέραμε και δημιουργήσαμε το 1ο θαλάσσιο κολυμβητήριο στη Θάσο προκειμένου να μειώσουμε τα θανάσιμα ατυχήματα, να μιλάμε για λιγότερους πνιγμούς».