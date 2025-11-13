Εγκριση προμελέτης για αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Πάμισου

Την προμελέτη προσήνεμου μώλου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου, από το φράγμα Άρι έως Μεσσήνη κι εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι της Μπούκας, ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Οπως αναφέρεται, “η προμελέτη προσήνεμου μώλου είναι σύμφωνη : α) με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος, β) την κείμενη νομοθεσία, γ) τις αντίστοιχες ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, δ) τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και ε) τις υποδείξεις της Υπηρεσίας”.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι με απόφαση στις 2 Ιουνίου 2025 εγκρίθηκαν “οι παρακάτω μελέτες του 1ου σταδίου: Μελέτες υδραυλικών έργων (οριστική μελέτη διευθέτησης ποταμού Πάμισου από το φράγμα Άρι έως εκβολές, έλεγχος υφιστάμενου φράγματος επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη διευθέτησης ρέματος Μπούκας και συμβαλλόντων ρεμάτων. Προμελέτες συγκοινωνιακών έργων (πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, υφιστάμενης εθνικής οδού Πύλου – Καλαμάτας, τοπικής οδού οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, οδού σύνδεσης νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου). Στατικές προμελέτες γεφυρών (νέος ρουφράκτης επί του ποταμού Πάμισου, εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρα επί του ποταμού Πάμισου). Προμελέτες Η/Μ έργων (εγκαταστάσεων νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, Ηλεκτροφωτισμού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών, περιοχής ανάπλασης και πεζογέφυρας ποταμού Πάμισου. Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης (γέφυρας Ε.Ο. επί του ποταμού Πάμισου, νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, γέφυρας οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρας επί του ποταμού Πάμισου).

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 14 Νοεμβρίου 2023 με απόφαση του γενικού διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Πάμισου από το φράγμα Άρι – Μεσσήνη - εκβολές στη θάλασσα και περιβαλλοντική αξιοποίηση εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης”, στους Δήμους Μεσσήνης και Καλαμάτας.

Η σύμβαση με την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών για την ανάθεση των μελετών υπεγράφη στις 26 Ιουλίου 2018 και η αρχική συμβατική συνολική προθεσμία για την εκπόνησή τους ήταν 24 μήνες(!), δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2020(!).

Γ.Σ.