«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα

Σε υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος “Εξοικονομώ 2025” από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου όπως αναφέρει να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για το πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις.

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

«Το “Εξοικονομώ 2025” αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ