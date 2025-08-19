Τι λένε τα ζώδια σήμερα (19/8)

Κριός

Η Σελήνη από τον Καρκίνο στον 4ο οίκο σου και σε τετράγωνο με τον Αρη από τον 7ο οίκο σου, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως σε θέματα σχέσεων και οικογένειας. Από την μια υπάρχει η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια και ζεστασιά, από την άλλη όμως οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να φέρνουν συγκρούσεις. Η παρορμητική πλευρά σου θέλει να δράσει αμέσως, αλλά σήμερα είναι σημαντικό να σκεφτείς πριν μιλήσεις. Μικρές παρεξηγήσεις μπορούν να γίνουν μεγάλες αν δεν δείξεις υπομονή.

Ταύρος

Η Σελήνη από τον Καρκίνο στον 3ο οίκο σου και σε τετράγωνο με τον Αρη από τον 6ο οίκο σου, μπορεί να υπάρξει πίεση στην καθημερινότητά σου, κυρίως για ζητήματα δουλειάς και υποχρεώσεων. Μπορεί να νιώσεις ότι όλα τρέχουν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορείς να αντέξεις και να βγαίνει εκνευρισμός σε συνεργάτες ή συναδέλφους. Ο τρόπος που εκφράζεσαι χρειάζεται προσοχή. Ταυτόχρονα, η Σελήνη τονίζει την ανάγκη σου να βρεις χρόνο για ξεκούραση και θαλπωρή μέσα από το κοντινό και συγγενικό σου περιβάλλον.

Δίδυμοι

Το τετράγωνο της Σελήνης στον 2ο οίκο σου με τον Αρη από τον 5ο οίκο σου, φέρνει αναστάτωση στον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών επιθυμιών. Μπορεί να προκύψουν έξοδα που δεν είχες υπολογίσει ή να έρθει διαφωνία με κάποιον/α γύρω από συναισθηματικά ή υλικά θέματα. Η ανάγκη σου για απόλαυση και ανεμελιά συγκρούεται με τις πρακτικές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές αγορές και βιαστικές αποφάσεις. Αντί να αντιδράς με νευρικότητα, βάλε πρόγραμμα και δες τι πραγματικά σε ικανοποιεί.

Καρκίνος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με τον Αρη από τον 4ο οίκο σου, φέρνει ισχυρή εσωτερική ένταση. Από την μια θέλεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να βρεις κατανόηση, από την άλλη μπορεί να συναντήσεις αντιδράσεις από το περιβάλλον. Οι άλλοι/ες φαίνεται να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και αυτό σε φέρνει σε δίλημμα. Η ημέρα κρύβει προκλήσεις σε συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις. Μπορεί να σε πνίγει η ανάγκη να επιβάλεις τις επιθυμίες σου, αλλά αυτό ίσως οδηγήσει σε σύγκρουση.

Λέων

Για εσένα το τετράγωνο της Σελήνης στον 12ο οίκο σου με τον Αρη από τον 3ο οίκο σου, ρίχνει τον εσωτερικό σου κόσμο και ζητήματα που κρατάς κρυφά. Μπορεί να νιώσεις πίεση ανάμεσα στην ανάγκη για ξεκούραση και στο άγχος που δημιουργούν οι άλλοι/ες γύρω σου. Ο Αρης στον Ζυγό σε ωθεί να μιλήσεις ανοιχτά, αλλά η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει πιο ευάλωτο/η. Πρόσεξε να μη βγάλεις τον θυμό σου σε λάθος ανθρώπους. Η ημέρα μπορεί να φέρει μικροπαρεξηγήσεις αφού είναι πολύ πιθανό να βγουν απωθημένα στην επιφάνεια.

Παρθένος

Η Σελήνη στον 11ο οίκο σου και σε τετράγωνο με τον Αρη από τον 2ο οίκο σου, επηρεάζει τις κοινωνικές σου σχέσεις και τα σχέδια που κάνεις για το μέλλον. Ισως προκύψουν εντάσεις με φίλους/ες ή συνεργάτες εξαιτίας διαφορετικών προσδοκιών. Η ανάγκη σου για πρακτικότητα και σταθερότητα μπορεί να συγκρουστεί με πιο παρορμητικές διαθέσεις των άλλων. Κράτησε χαμηλούς τόνους και μην παρασύρεσαι σε αντιπαραθέσεις. Στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγεις ρίσκα που προκύπτουν μέσα από πιέσεις τρίτων.

Ζυγός

Με τον Αρη στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου και σε τετράγωνο με τη Σελήνη από τον 10ο οίκο σου, η ένταση θα είναι πιο έντονη. Οι ευθύνες απέναντι στην καριέρα σου συγκρούονται με τις προσωπικές σου ανάγκες και σου προκαλούν νεύρα, κυκλοθυμία και ευθιξία. Μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι/ες δεν σε καταλαβαίνουν ή ότι περιμένουν περισσότερα από εσένα και απ’ όσα μπορείς να δώσεις. Η ανυπομονησία και ο εκνευρισμός ίσως σε κάνουν πιο απότομο/η. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις σε επαγγελματικά ζητήματα.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον Καρκίνο στον 9ο οίκο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Αρη από τον 12ο οίκο σου και θα ενεργοποιήσει θέματα σπουδών, ταξιδιών και ιδεολογίας αλλά και κρυφών επιθυμιών. Μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις γύρω από απόψεις και να προκληθούν εντάσεις άνευ προηγουμένου, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η ανάγκη σου να επιμείνεις στη δική σου αλήθεια θα σε φέρει σε σύγκρουση με το περιβάλλον αλλά και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Ταυτόχρονα, μπορεί να νιώσεις εσωτερική ένταση για κάτι που αφορά το μέλλον σου.

Τοξότης

Το τετράγωνο της Σελήνης στον 8ο οίκο σου με τον Αρη στον 11ο οίκο σου, αγγίζει τον τομέα των οικονομικών που μοιράζεσαι με άλλους, αλλά και τις βαθύτερες συναισθηματικές σου ανάγκες. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιος/α δεν είναι απόλυτα ειλικρινής ή ότι δεν υπάρχει ισορροπία στις ανταλλαγές. Η ζήλια και η καχυποψία είναι πιθανά σενάρια. Ταυτόχρονα, η εσωτερική σου ανησυχία σε ωθεί σε πιο έντονες αντιδράσεις. Πρόσεξε να μην δημιουργήσεις εντάσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η διαχείριση της άσκοπης ενέργειας είναι το κλειδί για σήμερα.

Αιγόκερως

Το τετράγωνο της Σελήνης στον 7ο οίκο σου με τον Αρη στον 10ο οίκο σου, σε κάνει πιο ευαίσθητο/η στις σχέσεις, αλλά φέρνει και ένταση. Μπορεί σήμερα να υπάρξει γκρίνια από σύντροφο ή στενό συνεργάτη. Αν είσαι σε διακοπές, θα προκύψει μια έντονη στιγμή που θα απαιτήσει διάλογο. Απόφυγε την παθητική στάση, αλλά και την απόλυτη. Είτε σε σχέση είτε σε επαναπροσέγγιση, σήμερα θα ειπωθεί κάτι που θα σε ταρακουνήσει. Αντί να κρατήσεις μέσα σου τον θυμό, συζήτησε με ψυχραιμία. Στα οικονομικά, ανακύπτει έξοδος από τρίτους ή υποχρέωση.

Υδροχόος

Για εσένα η Σελήνη στον 6ο οίκο σου και σε τετράγωνο με τον Αρη από τον 9ο οίκο σου, αγγίζει την καθημερινότητα, την υγεία και τις υποχρεώσεις σου. Μπορεί να νιώσεις πίεση από πολλές πλευρές και να δυσκολευτείς να οργανώσεις τον χρόνο σου. Η κούραση ή η έλλειψη ενέργειας μπορεί να σε κάνει πιο νευρικό/ή και σε κάθε ευκαιρία να θελήσεις να ξεκλέψεις χρόνο για τον εαυτό σου. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις στη δουλειά. Μικρές αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα μπορούν να φέρουν ηρεμία και καλύτερη διάθεση.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 5ο οίκο σου και σε τετράγωνο με τον Αρη από τον 8ο οίκο σου, αγγίζει την ερωτική σου ζωή και αυξάνει την δημιουργικότητά σου. Μπορεί να νιώσεις έντονα συναισθήματα που δεν ξέρεις πώς να εκφράσεις και να βγουν κάπως άτσαλα. Σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα, παιδιά ή σύντροφο μπορεί να περάσουν από δοκιμασία λόγω διαφορετικών αναγκών. Πρόσεξε παρορμητικές, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Η ημέρα σε καλεί να έρθεις πιο κοντά στην παιδική σου πλευρά, αλλά χωρίς υπερβολές.