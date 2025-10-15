Παρουσίαση Δ. Πτωχού στις Βρυξέλλες για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δομές για καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2025, το έργο «Ανάπτυξη Δομών Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Το έργο, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου καινοτομίας στην Περιφέρεια — με πέντε περιφερειακές δομές σε Τρίπολη, Κόρινθο, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Σπάρτη.

“Η Πελοπόννησος είναι τόπος με τεράστιες δυνατότητες”

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Πτωχός παρουσίασε μια ειλικρινή αποτύπωση της πραγματικότητας: «Η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή με εξαιρετικούς ανθρώπους, απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα και ανεκτίμητα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Την ίδια στιγμή όμως, είναι ένας τόπος που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις — δημογραφικές, αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές».

Αναφερόμενος στα στοιχεία που διαμορφώνουν την οικονομική ταυτότητα της Περιφέρειας, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή αγροτική βάση της Πελοποννήσου αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, επισήμανε τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, που διαθέτει τη μεγαλύτερη πυκνότητα μνημείων UNESCO στην Ελλάδα, και το γεγονός ότι αποτελεί τόπο ασφάλειας, ποιότητας ζωής και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και περιοχή υψηλού κινδύνου λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Είναι πλέον ξεκάθαρο», τόνισε ο περιφερειάρχης, «ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε ουσιαστική αποκέντρωση, μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και έντονη περιφερειακή ανάπτυξη.

Και αυτό απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ένα συνεκτικό και παραγωγικό σχέδιο, διαρκή παρακολούθηση, μετρήσιμα αποτελέσματα και πάνω απ’ όλα, διαφάνεια και λογοδοσία».

ΈΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Η δράση που παρουσίασε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, μαζί με τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ, Αντώνη Ψαράκη, αφορά στη δημιουργία πέντε δομών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα υποστήριξης νέων επιχειρήσεων, που συνδέει τη γνώση με την αγορά, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση (mentoring) και coaching, νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη, πρόσβαση σε εργαστήρια εξοπλισμού και ψηφιακές υποδομές, δικτύωση και αποστολές σε εκθέσεις και επιχειρηματικά γεγονότα εντός και εκτός Ελλάδας.

Ήδη, 101 επιχειρήσεις έχουν λάβει υποστήριξη μέσα από τους τέσσερις πρώτους κύκλους του προγράμματος, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν τουλάχιστον τις 200.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν προέρχονται κυρίως από τους τομείς υπηρεσιών, δημιουργικής βιομηχανίας, τουρισμού, αγροτουρισμού και πολιτισμού. «Η καινοτομία δεν είναι πολυτέλεια — είναι ανάγκη. Και στην Πελοπόννησο δεν περιμένουμε να μας προσπεράσουν οι εξελίξεις. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να τις καθορίσουμε», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κομβικό ρόλο στο έργο έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με το οποίο η Περιφέρεια έχει αναπτύξει συνέργεια. Ο Πανεπιστημιακός κόμβος καινοτομίας UnistartHubs (https://unistarthubs.gr) αποτελεί την καρδιά του εγχειρήματος, φιλοξενώντας δράσεις επιχειρηματικής εκπαίδευσης, διαγωνισμούς καινοτομίας, mentoring, καθώς και πολυσυνέδρια για την καινοτομία και την τεχνολογία. «Το Πανεπιστήμιο, οι νέοι άνθρωποι, οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Μόνο μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε τη γνώση σε πλούτο και τη δημιουργικότητα σε παραγωγική δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πτωχός.

ΈΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο κ. Ψαράκης σημείωσε πως το έργο εντάσσεται στον Στόχο Πολιτικής 1 του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027» — για μια Έξυπνη Ευρώπη μέσω καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η δράση αποτελεί εκτός από δομή και μια πολιτική επιλογή που μεταμορφώνει το αναπτυξιακό μοντέλο της Πελοποννήσου. «Επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Δημιουργούμε δομές, αλλά πάνω απ’ όλα καλλιεργούμε νοοτροπία. Θέλουμε μια Πελοπόννησο εξωστρεφή, δημιουργική, παραγωγική — που θα δίνει ευκαιρίες στους νέους και θα παράγει λύσεις για το μέλλον».

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 2025 περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις που αποτυπώνουν τη συνολική της στρατηγική:

τη γευσιγνωσία «Gastronomic Heritage of the Peloponnese», το εκθεσιακό project «Vamvakou Revival – Establishment and Operation of a Business Incubator»,

και την παρουσίαση των Δομών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της παρουσίας της Περιφέρειας.

«Από τη γαστρονομία ως την καινοτομία, από την παράδοση ως την τεχνολογία, η Πελοπόννησος στέλνει στην Ευρώπη ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και δημιουργίας», κατέληξε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δημήτρης Καφαντάρης (γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ), Ιγνάτιος Καϊτεζίδης (δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη), Γιάννης Φωστηρόπουλος (δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου), Κώστας Μπακογιάννης (πρόεδρος της επιτροπής ENVE), Αρης Νάκας (αντιδήμαρχος Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Βασίλης Βαρδιάμπασης (αντιδήμαρχος Δήμου Τρίπολης).

Επίσης, την παρουσίαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών περιφερειών και στελέχη της ΕΥΔ.