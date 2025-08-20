«Γολγοθάς» η αναζήτηση σπιτιού για τους φοιτητές (Βίντεο)

Ακόμη πιο βαθιά του χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν φέτος οι γονείς έτσι ώστε να στηρίξουν τα παιδιά τους που σπουδάζουν και δεν μένουν μαζί τους. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας μοιάζει πλέον με «Γολγοθά» ενώ οι τιμές των σπιτιών βρίσκονται στα ύψη.

Γονείς και φοιτητές διαπιστώνουν πως οι σπουδές είναι ιδιαιτέρως δαπανηρές κι αυτό γιατί τα μικρά διαμερίσματα, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια, είναι είδος προς εξαφάνιση, ενώ και οι τιμές των ενοικίων εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πού κυμαίνονται οι τιμές για τις φοιτητικές κατοικίες

Ενδεικτικά, η μέση τιμή για φοιτητικά ενοίκια σε διαμερίσματα έως 65 τ.μ. κυμαίνεται:

Ζωγράφου : 540 ευρώ

: 540 ευρώ Παγκράτι : 580 ευρώ

: 580 ευρώ Εξάρχεια : 600 ευρώ

: 600 ευρώ Αιγάλεω : 460 ευρώ

: 460 ευρώ Κυψέλη : 500 ευρώ

: 500 ευρώ Νίκαια : 500 ευρώ

: 500 ευρώ Θεσσαλονίκη : 500 ευρώ

: 500 ευρώ Κομοτηνή : 300 ευρώ

: 300 ευρώ Βόλος : 400 ευρώ

: 400 ευρώ Ιωάννινα : 370 ευρώ

: 370 ευρώ Πάτρα : 380 ευρώ

: 380 ευρώ Ηράκλειο Κρήτης: 400 ευρώ

«Τείνει να γίνει ένα ψυχολογικό θέμα»

Το θέμα της εύρεσης στέγης ωστόσο δεν απασχολεί μόνο τους φοιτητές, όπως εξηγεί η μεσίτρια Άννα Μοκάκου.

«Τείνει πλέον να γίνει ένα ψυχολογικό θέμα. Είναι μία καινούργια ψυχολογική διάσταση το να μην βρίσκει κάποιος σπίτι και η ανασφάλεια που αυτό εμπεριέχει» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 20/8.

«Το συζητάμε πλέον τρία χρόνια και όλοι όσοι έχετε, και εγώ, ό,τι γνωστούς πέρα από τους πελάτες μας που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, ειδικά σε οικονομικά ακίνητα, όπου πω την ιδιότητά μου όλοι λένε ότι ψάχνω σπίτι, δεν βρίσκω, είναι ακριβά» συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν άνθρωποι που λήγει το συμβόλαιό τους και τρέμουν τι θα τους ζητήσει ο ιδιοκτήτης» δήλωσε ενώ για τη φοιτητική στέγη σημείωσε: «Πρέπει οι γονείς να διευρύνουν τις περιοχές αναζήτησης, γιατί όταν πάνε όλοι και πέφτουν στου Ζωγράφου σε ένα σπίτι, και ο ιδιοκτήτης ούτε θα μπει στη διαδικασία να το ανακαινίσει και πρέπει να προσέξουν λίγο και αυτό το λέμε πάντα, θέλω να το αναφέρουμε γιατί έρχεται τώρα η εποχή της αγγελίας “μαϊμού”, δηλαδή όταν μία αγγελία είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον δεν είναι αληθινή. (…) Δεν δίνουμε χρήματα πριν δούμε το σπίτι και επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που μας το δείχνει είναι είτε ο μεσίτης που είναι πιστοποιημένος είτε ο ιδιοκτήτης».

Πώς επηρεάζει την κατάσταση η βραχυχρόνια μίσθωση

Σημαντική είναι και η παράμετρος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως διευκρίνισε η μεσίτρια Άννα Μοκάκου. «Τα τελευταία χρόνια επειδή έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος, πανελλαδικά, δυστυχώς οι ιδιοκτήτες προτιμούν να τα κρατάνε στην βραχυχρόνια για μεγαλύτερο διάστημα γιατί πια υπάρχει τουρισμός και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, ειδικά σε περιοχές τουριστικές» είπε.