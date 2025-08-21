Τι λένε τα ζώδια σήμερα (21/8)

Κριός

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 5ο οίκο σου, φέρνει έξτρα δόσεις ενθουσιασμού, δημιουργικότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης. Νιώθεις πιο ερωτικός/ή και αναζητάς τρόπους να εκφράσεις συναισθήματα που ως τώρα μπορεί να κρατούσες μέσα σου. Με τον Ερμή σε σύνοδο, η επικοινωνία σου γίνεται πιο ζωντανή και έχεις το χάρισμα να μαγνητίζεις με τα λόγια. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 7ο οίκο σου, σε σπρώχνει να κινηθείς πιο δυναμικά στις σχέσεις, αλλά και να βρεις στηρίγματα μέσα από συνεργασίες.

Ταύρος

Με τη Σελήνη στον Λέοντα και στον 4ο οίκο σου, νιώθεις ότι το κέντρο βάρους γυρίζει γύρω από το σπίτι, την οικογένεια και το συναισθηματικό σου καταφύγιο. Η ανάγκη να φτιάξεις ένα πιο ζεστό κλίμα είναι έντονη και η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή σε βοηθά να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στους δικούς σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 6ο οίκο σου, σε ωθεί να διευθετήσεις πρακτικά ζητήματα, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες στο σπίτι ή και να κάνεις αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 3ο οίκο σου, σε γεμίζει επικοινωνιακή ενέργεια και κοινωνική εξωστρέφεια. Εχεις διάθεση να μιλήσεις, να φλερτάρεις, να δικτυωθείς και να εκφραστείς πιο ελεύθερα. Με τον Ερμή σε σύνοδο, το μυαλό σου τρέχει σε χίλιες ιδέες και οι κουβέντες που θα κάνεις σήμερα μπορεί να ανοίξουν νέες προοπτικές. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 5ο οίκο σου, ανεβάζει τη διάθεση για δράση, φλερτ και διασκέδαση, ενώ σου χαρίζει αυτοπεποίθηση σε ερωτικά βήματα. Μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 2ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε θέματα ασφάλειας και στα οικονομικά. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να ανοίξεις συζητήσεις γύρω από νέες πηγές εσόδων ή να βρεις λύσεις για οικονομικές συμφωνίες. Το εξάγωνο με τον Αρη στον 4ο οίκο σου, σε κάνει πιο αποφασιστικό/ή στο να βάλεις σε τάξη τα πρακτικά σου ζητήματα. Παράλληλα όμως, η ενέργεια της ημέρας σε σπρώχνει να επενδύσεις και στη συναισθηματική σου ασφάλεια, με αποτέλεσμα να αναζητάς σιγουριά και σταθερότητα στις σχέσεις.

Λέων

Η Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας. Με τον Ερμή σε σύνοδο, η επικοινωνία σου αποκτά λάμψη και τα λόγια σου πείθουν και μαγνητίζουν. Το εξάγωνο με τον Αρη στον 3ο οίκο σου, σε σπρώχνει να αναλάβεις δράση στις σχέσεις, να προσεγγίσεις ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν και να κερδίσεις συμμάχους με το δυναμισμό σου. Νιώθεις έτοιμος/η να εκφραστείς χωρίς φόβο και να βγάλεις προς τα έξω τον πιο δημιουργικό και ζεστό εαυτό σου. Η λάμψη σου είναι το μεγαλύτερο όπλο σου σήμερα.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στον Λέοντα στον 12ο οίκο σου, βρίσκεσαι σε μια πιο εσωτερική φάση, σαν να αναζητάς ηρεμία και καθαρότητα σκέψεων. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να φέρει βαθιές αποκαλύψεις, είτε μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις είτε μέσα από τις ίδιες σου τις σκέψεις. Το εξάγωνο με τον Αρη από τον 2ο οίκο σου, σε βοηθά να προχωρήσεις πιο πρακτικά σε οικονομικά θέματα ή να κλείσεις εκκρεμότητες που σε ταλαιπωρούν. Ο,τι κρατούσες κρυφό μπορεί τώρα να αποκτήσει ξεκάθαρη μορφή.

Ζυγός

Η Σελήνη στον Λέοντα και στον 11ο οίκο σου, σε στρέφει στον φιλικό κύκλο και τις ομάδες, κάνοντάς σε πιο κοινωνικό/ή και εξωστρεφή. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή φέρνει συζητήσεις γεμάτες έμπνευση με φίλους/ες ή συνεργάτες, ενώ το εξάγωνο με τον Αρη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, σε ενισχύει με θάρρος και αποφασιστικότητα. Είναι ιδανική μέρα για να προωθήσεις σχέδια, να μοιραστείς ιδέες και να βρεις στήριξη σε όσα ονειρεύεσαι. Είναι μια ημέρα που σου δείχνει την δύναμη της συνεργασίας.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 10ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου στα επαγγελματικά και στην κοινωνική σου εικόνα. Με τον Ερμή σε σύνοδο, προκύπτουν συζητήσεις που μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στην καριέρα σου, συμφωνίες ή αποφάσεις που σε φέρνουν πιο κοντά σε στόχους. Το εξάγωνο με τον Αρη από τον 12ο οίκο σου, σε βοηθά να δράσεις πιο στρατηγικά στο παρασκήνιο, κλείνοντας υποθέσεις ή βάζοντας τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες. Οι προσεγμένες κινήσεις σε κάνουν πιο ορατό/ή στα μάτια των άλλων.

Τοξότης

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 9ο οίκο σου, φουντώνει τη διάθεσή σου για εξερεύνηση, νέες εμπειρίες και πνευματική ανανέωση. Με τον Ερμή σε σύνοδο, οι συζητήσεις σου ανοίγουν νέους πνευματικούς ορίζοντες, ενώ μπορεί να προκύψουν ταξιδιωτικά σχέδια ή ευκαιρίες για μάθηση. Το εξάγωνο με τον Αρη στον 11ο οίκο σου, φέρνει στήριξη από φίλους/ες ή συνεργάτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα με σένα. Είναι μια ημέρα που μπορεί να γεννήσει νέες ιδέες ή να σε φέρει σε επαφή με άτομα που θα σε εμπνεύσουν βαθιά.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 8ο οίκο σου, σε καλεί να στραφείς πιο βαθιά στα συναισθήματά σου και στις σχέσεις σου. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή φέρνει αποκαλυπτικές συζητήσεις, που μπορεί να αλλάξουν την οπτική σου ή να φέρουν στο φως αλήθειες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 10ο οίκο σου, σε ωθεί να δράσεις με θάρρος στα επαγγελματικά, να προχωρήσεις σε συνεργασίες ή να υπερασπιστείς θέσεις που σε αφορούν. Σήμερα μπορείς εύκολα να συνδυάσεις το πάθος με την στρατηγική και να βγεις κερδισμένος/η.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 7ο οίκο σου, δίνει έμφαση στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Με τον Ερμή σε σύνοδο, οι συζητήσεις γίνονται πιο ανοιχτές και αποκαλυπτικές, ενώ είναι μια ημέρα που εύκολα μπορείς να λύσεις παρεξηγήσεις και να βρεις νέες ισορροπίες στις προσωπικές και κοινωνικές σου σχέσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 9ο οίκο σου, φέρνει δυναμική σε ταξίδια ή συνεργασίες που ανοίγουν προοπτικές. Η ενέργεια της ημέρας σε σπρώχνει να δεις πιο καθαρά τι θέλεις από τους/ις άλλους/ες και να το διεκδικήσεις.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 6ο οίκο σου, στρέφει την ενέργειά σου στην εργασία και την υγεία σου. Με τον Ερμή σε σύνοδο, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου ή να βρεις νέους τρόπους να βελτιώσεις την αποδοτικότητά σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Αρη στον 8ο οίκο σου, σε κάνει πιο αποφασιστικό/ή σε οικονομικές συμφωνίες και σε κοινές υποθέσεις με άλλους/ες. Είναι μια ημέρα που φέρνει μικρές αλλά σημαντικές βελτιώσεις στην ρουτίνα και καθημερινότητά σου και σε βοηθά να αισθανθείς ότι έχεις τον έλεγχο.