Νεαρός Ουκρανός συνελήφθη για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 87χρονης στην Κατερίνη

Έξι χιλιάδες εφτακόσια ευρώ και χρυσαφικά αξίας 4000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν απο μία ηλικιωμένη σε περιοχή της Πιερίας, τα μέλη μιας συμμορίας που είχε στήσει το γνωστό πλέον κόλπο της τηλεφωνικής απάτης για δήθεν «επείγουσα χειρουργική επέμβαση».

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Κατερίνης συνέλαβαν χθες έναν Ουκρανό 27 ετών που έδρασε ως μεσάζοντας μεταξύ ηλικιωμένης και της συμμορίας για να παραλάβει χρήματα και κοσμήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προχθές το πρωί, γυναίκα συνεργός του είχε τηλεφωνήσει στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, προσποιούμενη την υπάλληλο νοσοκομείου και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Για να την πείσουν, άλλη γυναίκα συνεργός τους, παρίστανε στο τηλέφωνο την δήθεν τραυματισμένη κόρη της. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 6.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και διάφορα κοσμήματα. Κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα όχημα ιδιοκτησίας του. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

· Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού σας προσώπου.

· Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

· Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση- ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

· Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

ΑΠΕ-ΜΠΕ