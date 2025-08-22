«Μπλόκο» σε 33χρονο που έτρεχε με 198 χιλιόμετρα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Με 198 χλμ/ώρα έτρεχε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας ένας 33χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς.

Ο άνδρας που είχε το πόδι κολλημένο βρέθηκε αντιμέτωπος με τους άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Το πολυτελές όχημά του ένα Mercedes ML 350 ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Θήβας και ο οδηγός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

Όπως μεταδίδει το lamianow.gr, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 το ραντάρ «κλείδωσε» πολυτελές Mercedes ML 350 να… «σκίζει» την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με 198 χιλιόμετρα την ώρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 33χρονος Έλληνας οδηγός θεάθηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αγνοώντας επιδεικτικά τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την υπόθεση χειρίστηκε ο ίδιος ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας. Μαζί του βρέθηκαν έμπειρος αξιωματικός, καθώς και ένας άνδρας και μία γυναίκα αστυνομικός, εξασφαλίζοντας την ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος.

Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.