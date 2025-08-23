Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες ο 28χρονος που ευθύνεται για την πρόσφατη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι με θύμα μία 47χρονη, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Ο ίδιος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε την οποιαδήποτε συναίσθηση, δηλαδή ότι σκότωσε το θύμα ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και δεν ήξερε τι έκανε. Ισχυρίστηκε πως μόλις αντιλήφθηκε το τι ακριβώς είχε κάνει ήταν ήδη αργά και μάλιστα είπε ότι έχει μετανιώσει, ενώ ανέφερε πως τα μαχαιριά που βρέθηκαν πάνω του τα είχε μαζί του επειδή φοβόταν. Ο συνήγορος του 28χρονου υπέβαλε αίτημα στον ανακριτή προκειμένου να υποβληθεί ο πελάτης του σε διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.