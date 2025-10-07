Περιφέρεια Πελοποννήσου: 3,1 εκ. ευρώ για αναβάθμιση σχολείων και υποδομών στην Τρίπολη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε χθες πρόσκληση συνολικού ύψους 3.160.000 ευρώ για έργα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στον αστικό ιστό της Τρίπολης. Η παρουσίαση της νέας πρόσκλησης έγινε στην έδρα της Περιφέρειας, από τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, παρουσία του δημάρχου Τρίπολης Κώστα Τζιούμη.

Με τη νέα πρόσκληση χρηματοδοτούνται δύο κομβικά έργα:

Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν ένα πιο σύγχρονο, φιλικό και αποδοτικό σχολικό περιβάλλον.

Μετατροπή του κτιρίου της Ο.Ε.Β.Ε.Α. σε Κέντρο Πολιτισμού και Εικαστικών Τεχνών, που θα δώσει νέα ζωή σε ένα εμβληματικό κτίριο και θα προσφέρει έναν πολυλειτουργικό χώρο πολιτισμού και δημιουργίας στους πολίτες.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, εξοικονομούν ενέργεια και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας. Μέσα από το Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021–2027 δίνουμε ώθηση στην πράσινη μετάβαση, στηρίζουμε την εκπαίδευση και δημιουργούμε υποδομές πολιτισμού με προοπτική για το μέλλον».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε και η πρόσκληση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση του λόφου «Μπιτσάνη» και του χώρου πρασίνου γύρω από τη «Δεξαμενή». Επίσης, αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά έργα που σχεδιάζονται για την Τρίπολη, όπως ο νέος Περιφερειακός δρόμος, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του Πυλώνα 3 του μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Φιλικών, με προϋπολογισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και η δημιουργία Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση με προϋπολογισμό περίπου 460.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης επεσήμανε τη σημασία των νέων παρεμβάσεων: «Μέσα από τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τη συνολική προσπάθεια ένταξης έργων σε προγράμματα της Περιφέρειας, καθώς και τον σχεδιασμό που υλοποιούμε από κοινού με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, μιλάμε για έργα, ως προς την ποιότητα και τους προϋπολογισμούς, που δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά στην Τρίπολη. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της πόλης μας και αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες για την υποστήριξη και να εκφράσω τη σιγουριά μου ότι σύντομα θα έχουμε ακόμη περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις, από την πλευρά της Περιφέρειας, για την Τρίπολη».

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε επίσης ο αντιδήμαρχος Υποδομών Τρίπολης, Αλέξανδρος Κανελλόπουλος