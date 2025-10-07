Μεσσήνη: Αιτήσεις για βοήθημα από το κληροδότημα Χιώτη

Αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την παροχή των Οικονομικών Βοηθημάτων Χριστουγέννων 2025, σε οικονομικά αδύνατους και ασθενείς κατοίκους της πόλης της Μεσσήνης από το κληροδότημα “Νικολάου Αθ. Χιώτη”.

Οπως ενημερώνει το Κληροδότημα, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. 2) Φωτοτυπία ταυτότητας. 3) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2025. 4) Ε9 οικονομικού έτους 2025. 5) Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας κ οικογενειακής κατάστασης.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Σημείωση: Το ανωτέρω βοήθημα αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους και δημότες της πόλης της Μεσσήνης.