Μεσσήνη: Αιτήσεις για βοήθημα από το κληροδότημα Χιώτη

Οπως ενημερώνει το Κληροδότημα, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. 2) Φωτοτυπία ταυτότητας. 3) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2025. 4) Ε9 οικονομικού έτους 2025. 5) Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας κ οικογενειακής κατάστασης.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο ισόγειο του Δημαρχείου.
Σημείωση: Το ανωτέρω βοήθημα αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους και δημότες της πόλης της Μεσσήνης.