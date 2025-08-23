Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο.

Ο άνδρας βρέθηκε από αστυνομικούς κοντά στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ φέρεται να είχε κρυφτεί σε χώρο στάθμευσης.

Χθες, ο 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο, μετά από έντονο καβγά. Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.

Η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ