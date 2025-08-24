Επιδημία γαστρεντερίτιδας στη Τζια: «Συνήθης ύποπτος ο νοροϊός, δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού», λέει ο Γ. Μαγιορκίνης (Βίντεο)

Για τα 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που αναφέρονται από τις 12 Αυγούστου στη Τζιά, μίλησε στο ΕΡΤΝews ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνη.

Τόνισε ότι ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός. Όπως είπε, αυτός ο ιός μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια ή τζελ που βάζουμε στα χέρια μας».

Προκαλεί έτσι μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι αλλά και σε πόλεις, εξήγησε. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διακόψει τις διακοπές μας, με λίγη πρόληψη θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το καλό πλύσιμο των χεριών, ειδικά μετά την τουαλέτα, είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης. Επίσης, συμβούλευσε όσους έχουν γαστρεντερίτιδα να απομονωθούν, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο γίνεται η μετάδοση.

«Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε είναι δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού. «Δεν γνωρίζω κιόλας αν το νερό της Τζιάς θεωρείται πόσιμο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό», είπε.

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», συνέχισε.

Δεν μεταδίδεται εύκολα μια τροφική δηλητηρίαση σε τόσο μεγάλη κλίμακα., αλλά αυτός που προετοιμάζει την τροφή θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό μέσω του φαγητού. Αυτό θα ήταν κάτι αρκετά περιορισμένο και δεν θα αφορούσε ένα ολόκληρο νησί, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για πιθανές συνέπειες από την κατανάλωση «καφέ» νερού από τις βρύσες, στην Πάτμο o κ. Μαγιορκίνης ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο εάν υπήρχε πρόβλημα θα εμφανιζόταν ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται μέρες αργότερα.