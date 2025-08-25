Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης (βίντεο)

Με κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας με καταγωγή από την Αλβανία που έμειναν ορφανά μετά την δολοφονία της 36χρονης μητέρας τους από τον 44χρονο πατέρα τους την περασμένη Παρασκευή. Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Η εντολή διαβιβάστηκε σήμερα στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, που ήδη έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί μετά την κηδεία της μητέρας, η οποία θα τελεστεί αύριο στην Αλβανία. Τα παιδιά αναχώρησαν σήμερα για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.

Στον Βόλο βρέθηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης – η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία. Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βόλου όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα. Και ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

