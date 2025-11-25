Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο, Τετάρτη, θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικόλ Ζιακοπούλου, από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο αναμένονται αθροιστικά τουλάχιστον 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στις πιο κρίσιμες περιοχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τοπικά στη Βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη οι ισχυρές καταιγίδες θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικά έντονη βροχόπτωση αναμένεται επίσης στα βορειοανατολικά, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία.

Το κρίσιμο 48ωρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή, όταν το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά με θυελλώδεις νοτιάδες, προκαλώντας έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη, η Πελοπόννησος και το Αιγαίο.

Η Αττική θα δεχθεί άστατο καιρό από την Πέμπτη το βράδυ, με καταιγίδες κατά διαστήματα και την Παρασκευή. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται πρώτα στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

Μέχρι τότε συνιστάται μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, ψυχραιμία και τήρηση των οδηγιών των Αρχών.

