Καταγγελία της ΔΑΣ κατά του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “η ηγεσία του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας συνεχίζει τον κατήφορο με νέα επεισόδια στον εκφυλισμό και την υποβάθμιση του κύρους του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού φορέα της Μεσσηνίας. Θέλουν να γίνει το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου στα βουβά, χωρίς γενική συνέλευση, χωρίς καμία συζήτηση.

Γι' αυτό στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΚ, στις 23/11/2025, με θέμα τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων του συνεδρίου: Νομιμοποίησαν σωματείο, που έχει εκλεγμένο αντιπρόσωπο μόνιμο δημοτικό υπάλληλο και ψηφίσαντες πολλούς δημοτικούς υπαλλήλους, που ψήφισαν και στο συγκεκριμένο σωματείο του ιδιωτικού τομέα και στο σωματείο των ΟΤΑ! Νομιμοποίησαν σωματείο, που εμφανίζει 672 ψηφίσαντες, εκ των οποίων 606 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς να έχει κατατεθεί στο ΔΣ, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο, βάση του οποίου μπορεί να διασταυρωθεί ότι οι ψηφίσαντες είναι υπαρκτά πρόσωπα. Μάλιστα στην κατάσταση ψηφισάντων εμφανίζονται μόνο 66 ψηφίσαντες!

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ στη συνεδρίαση του Δ.Σ., καταγγείλαμε αυτές τις πρακτικές. Επιβεβαιώνεται πως ο πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του ΕΚ θέλουν νόθους αντιπροσώπους, συνέδριο μηχανισμών, με μόνο στόχο «τα κουκιά και τις καρέκλες»”.

Η ΔΑΣ καλεί “κάθε συνδικαλιστή και κάθε αντιπρόσωπο του ΕΚ να προβληματιστεί από τα συνεχόμενα φαινόμενα εκφυλισμού και διάλυσης που έχει το ΕΚ. Όλοι μαζί, να βάλουμε τέλος σ' αυτή την κατρακύλα”. Και καλεί “όλους τους αντιπροσώπους του ΕΚ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 10.30 το πρωί, ώστε να κάνουμε την ΓΣ, όπως μας αξίζει. Για Συνέδριο εργατών με αποφάσεις, που θα πάρουμε συλλογικά, για το μέλλον μας”.