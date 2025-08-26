Πέλλα: 76χρονος σκότωσε 72χρονο συγχωριανό του για ασήμαντη αφορμή- Έσερνε τον νεκρό στο δρόμο (βίντεο)

Με κυνηγετική καραμπίνα πυροβόλησε και σκότωσε 76χρονος τον 72χρονο, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες, Δευτέρα, σε χωματερή στη Σκύδρα της Πέλλας, σε προχωρημένη σήψη.

Τα παιδιά του θύματος, είχαν εκφράσει από την αρχή την ανησυχία τους στις Αρχές και ανέφεραν ότι ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 76χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση. Κατά την προσαγωγή του, ο 76χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι, οι συγγενείς του 72χρονου είχαν δηλώσει την εξαφάνιση του, καθώς είχαν εντοπίσει τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, να είναι γεμάτη αίματα, χωρίς όμως να υπάρχουν σημάδια σύγκρουσης.

Όπως δήλωσε ο δράστης κατά την ανάκριση, συνάντησε τον 72χρονο, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα. Στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το πτώμα στη χωματερή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η δολοφονία έλαβε χώρα το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, σε χωριό του δήμου Σκύδρας Πέλλας και την επόμενη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα Σκύδρας.

Ο 76χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 25/8 και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

