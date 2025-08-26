Δίκη για Novartis: «Όσα είπα ήταν αλήθεια» απολογήθηκε η «Αικατερίνη Κελέση»

«Όλα αυτά που είπα, ήταν αληθινά και δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη ψέμα» είπε στην απολογία της στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, η επί σειρά ετών γραμματέας του επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της φαρμακοβιομηχανίας, Μαρία Μαραγγέλη.

Η κατηγορούμενη απολογήθηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για όσα ισχυρίστηκε ως «Αικατερίνη Κελέση» σε βάρος πολιτικών προσώπων, επαναλαμβάνοντας πως η εταιρία ήταν "κράτος εν κράτει" και χρημάτιζε για να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Η κυρία Μαραγγέλη μαζί με τον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη ή «Μάξιμο Σαράφη», ο οποίος έχει απολογηθεί, λογοδοτούν για ψευδείς καταθέσεις περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από την Novartis.

Απολογούμενη είπε ότι εργάστηκε στην εταιρία από το 2007 έως το 2018, τονίζοντας πως «εκ της θέσεως μου είδα άκουσα και έζησα αθέμιτες πρακτικές της εταιρίας. Όλα αυτά που είπα, είδα άκουσα και έζησα ήταν αληθινά και δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη ψέμα».

Η «Αικατερίνη Κελέση» επανέλαβε στο δικαστήριο όσα είχε υποστηρίξει περί «βαλίτσας με χρήματα» σε συνάντηση το 2013 του τότε επικεφαλής της εταιρίας Κωνσταντίνου Φρουζή με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα στο Μέγαρο Μαξίμου: «Το 2013 ο Φρουζής συνάντησε τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα συνάντησε τον Δημήτρη Πτωχό, με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση και μέσω αυτού κλείστηκε το ραντεβού. Λίγος μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και μου είπαν να έχει μαζί του την ταυτότητα. Ο Φρουζής ήρθε στο γραφείο έχοντας μαζί του τη βαλίτσα που χρησιμοποιούσε ,τροχήλατη, μου ζήτησε να ετοιμάσω ένα non papper με τις απαιτήσεις που θα έθετε στο ραντεβού με τον κ. Σαμαρά. Όταν άνοιξα τη βαλίτσα είδα μέσα στην τσάντα δεσμίδες χρημάτων. Προς έκπληξη μου... Η βαλίτσα τοποθετήθηκε από εμένα στο πορτ μπαγκαζ. Μετά με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να ενημερώσω τη γραμματέα του κ. Σαμαρά να τον διευκολύνουν για την είσοδο του στο Μέγαρο Μαξίμου και έτσι το αυτοκίνητο μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν γύρισε άνοιξε την τσάντα και έβγαλε κάποια έγγραφα και τα χρήματα δεν ήταν εκεί. Ήταν άδεια. Μου έδωσε έγγραφο του κ. Σαμαρά που τον παρέπεμψε στον κ. Σταϊκούρα» είπε και συμπλήρωσε: «Ήταν καθημερινότητα τα χρήματα στο γραφείο του Φρουζή και ήταν γνωστές οι πρακτικές που πετυχαίνει τους στόχους η Novartis». Κατά την κατηγορούμενη η εταιρία ενδιαφερόταν εκείνη την περίοδο για την αποπληρωμή των χρεών και την εισαγωγή νέων φαρμάκων στην αγορά.

Είπε επίσης πως οι καταθέσεις της στους τότε εισαγγελείς Διαφθοράς «έγιναν με μεγάλο πρεσάρισμα, φόβο, άγχος, ατελείωτες ώρες». «Είμαι άδικα σε αυτή τη θέση για αυτά που είπα για τα πολιτικά πρόσωπα. Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή γιατί κουβαλάω το βάρος δύο παιδιών που δέχθηκαν μπόουλινγκ από τα δημοσιεύματα» προσέθεσε.

Η κυρία Μαραγγέλη είχε τον ακόλουθο διάλογο με την πρόεδρο:

Πρόεδρος: Όταν καταθέτετε για βαλίτσα που φτάνει στον πρωθυπουργό είναι πολύ σοβαρό.

Μαραγγέλη: Σκοπός μου δεν ήταν να κινηθεί δίωξη, δεν έχω μένος μαζί τους. Ήθελα μόνο να τα πω για να βγουν από πάνω μου.

Πρόεδρος: Αυτό που λέτε ήταν αντιφατικό με το να λέτε ότι μπήκε βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου

Μαραγγέλη: Υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις συναντήσεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μια φορά ο Φρουζης είπε «θα περάσω να αφήσω τον φάκελο». Πήγαμε στο υπουργείο. Ήμουν στη συνάντηση και είδα τον φάκελο που δόθηκε μπροστά μου σε γραμματέα... Και δεύτερη φορά δόθηκε παρουσία μου φάκελος στο Υπουργείο Υγείας. Την τρίτη φορά ο Φρουζής μπήκε μόνος του... μπήκε μέσα και έδωσε τον φάκελο. Δεσμίδες των 70, 50, 20 ήταν τα χρήματα που έμπαιναν στον φάκελο όταν φεύγαμε από τη Novartis. Ήταν μεταφορά χρημάτων ξεκάθαρα. Ήταν η λεγόμενη win win σχέση. Η ίδια σχέση υπήρχε με την εταιρεία και με τον Γιάννη Στουρνάρα.

Η μαμά εταιρεία διοχέτευσε μεγάλο ποσό σε όλα τα τμήματα. Ήταν σαν χταπόδι... Έτσι ώστε να εκτελεστεί το πρόγραμμα Harvard project. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Φρουζής έγιναν όλα αυτά... Στον Σαμαρά δεν ήμουν μπροστά αλλά όταν γύρισε μου είπε ότι παραδόθηκαν και γύρισε ικανοποιημένος.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο να σας εμπιστευτεί τόσο πολύ;

Μαραγγέλη: Ήμουν έμπιστο πρόσωπο για εκείνον.

Η κατηγορουμένη αναφέρθηκε και στη σύζυγο του κ. Στουρνάρα, ισχυριζόμενη πως ο ρόλος της ήταν «πέρα από τις εκδηλώσεις που αναλάμβανε η εταιρία της». Όπως είπε «την είχα ακούσει να λέει στον Φρουζή "να πω ό,τι θέλεις στον Γιάννη"».

Κατά την «Αικατερίνη Κελέση», το 2011 ο ίδιος ο Φρουζής έλεγε για τον Ανδρέα Λοβέρδο πως «τα χρήματα δόθηκαν, ο στόχος επιτεύχθηκε». Η κατηγορουμένη είπε πως τότε «ο μεγάλος στόχος ήταν να μπουν δύο μεγάλα φάρμακα στην αγορά. Δόθηκαν χρήματα μέσω του Β (αναφέρει διαφημιστή). Εγώ δεν ήμουν μπροστά. Ο ίδιος μου έλεγε ότι τα χρήματα δόθηκαν, ο στόχος επιτεύχθηκε. Γιατί ο Φρουζης πάντα διατυμπάνιζε τους στόχους του... από αυτά κρινόταν».

Ανέφερε επίσης πως «ο Φρουζής είχε φέρει την εταιρία σαν να ήταν κράτος εν κράτει. Η εταιρία ήταν το κράτος... Οι πολιτικές αποφάσεις επί υπουργίας Γεωργιάδη και Λοβέρδου έρχονταν σε draft και γίνονταν διορθώσεις και παρεμβάσεις για να γίνουν όλα προς το συμφέρον της εταιρίας. Και πριν πάνε οι αποφάσεις στον Τυπογραφείο, ερχόταν σε εμάς. Ήμασταν αυτοί που ήλεγχαν τις αποφάσεις πριν βγουν...» .

Όπως είπε: «Το ίδιο συνέβαινε και με τον Μάριο Σαλμά. Οι συναντήσεις γινόταν στο γραφείο του Σαλμά. Όταν επέστρεφε (ο Φρουζής) από συναντήσεις του με τον Σαλμά, τον έλεγε αχάριστο. Οι σχέσεις τους διαταράχτηκαν γιατί εκείνος είχε προσκολληθεί σε άλλη εταιρία».

Τέλος η κατηγορούμενη επανέλαβε και όσα είχε ισχυριστεί για τον πρώην υπουργό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο, επικαλούμενη πάλι όσα της είχε πει ο τότε προϊστάμενος της: «Κατά τον Φρουζή δόθηκαν διακόσιες χιλιάδες ευρώ για τα εμβόλια Η1Ν1. Δεν ήμουν μπροστά. Ο ίδιος μου είπε ότι τα παρέδωσε. Και εδώ έγινε με βαλίτσα και μου είχε πει το ποσό. Για τον κ. Σαμαρά δεν μου είπε το ύψος του ποσού, αλλά ήταν αρκετά».

ΑΠΕ - ΜΠΕ