ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων καθώς και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2025.

Σημειώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου μέχρι τις 23:59.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Τέλος, οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινωνία
