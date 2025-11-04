Οδηγική παιδιά για όλους: Νέοι κανόνες και αυστηρές κυρώσεις για διαβάσεις πεζών σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

Με στόχο την ασφαλέστερη κυκλοφορία και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις και κυρώσεις για τις διαβάσεις πεζών. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη τήρηση των κανόνων και στην αποφυγή ατυχημάτων στους δρόμους της χώρας.

Υποχρεώσεις οδηγών

1. Παραχώρηση προτεραιότητας,

Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να σταματούν και να παραχωρούν προτεραιότητα σε πεζούς που διασχίζουν ή πρόκειται να διασχίσουν τη διάβαση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες ή οριζόντια σήμανση.

2. Μείωση ταχύτητας,

Όταν πλησιάζουν σε διάβαση πεζών, οι οδηγοί πρέπει να μειώνουν την ταχύτητά τους, ώστε να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης.

3. Απαγόρευση στάθμευσης:

Απαγορεύεται η στάθμευση ή η στάση οχήματος πάνω στη διάβαση ή σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτήν, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορατότητα και η ασφαλής διέλευση.

4. Φωτεινή σηματοδότηση,

Όταν το φανάρι για πεζούς είναι πράσινο, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει. Αν το φανάρι είναι κόκκινο, ο πεζός δεν έχει δικαίωμα να διασχίσει και ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Υποχρεώσεις πεζών

Οι πεζοί πρέπει να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις όπου υπάρχουν και να αποφεύγουν το πέρασμα διαγώνια ή απρόσεκτα τον δρόμο.

Υπακούν στα φωτεινά σήματα και στις οδηγίες τροχονόμου.

Δεν πρέπει να εμφανίζονται αιφνιδίως μπροστά σε κινούμενα οχήματα, ώστε να μην δυσκολεύουν την αντίδραση των οδηγών.

Κυρώσεις και πρόστιμα για τους οδηγούς

1. Μη παραχώρηση προτεραιότητας σε πεζούς,

Διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

2. Στάθμευση πάνω στη διάβαση, 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

3. Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από διάβαση, 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Βάσει του Νόμου 5209/2025 και σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, ενδέχεται να ισχύουν τα ως άνω .



Κυρώσεις και πρόστιμα για τους πεζούς

Παράβαση πεζού όταν περνά με κόκκινο ή εκτός διάβασης,

Πρόστιμο 30 ευρώ. Ωστόσο, αν ο πεζός διασχίζει με ασφάλεια και κάθετα τον δρόμο, δεν τιμωρείται ακόμη και αν δεν βρίσκεται σε διάβαση.

Οι νέες διατάξεις του ΚΟΚ επιδιώκουν την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και την πρόληψη ατυχημάτων. Η τήρηση των κανόνων από οδηγούς και πεζούς αποτελεί ευθύνη όλων μας για ένα πιο ασφαλές οδικό δίκτυο.

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή , είναι ευθύνη.