Πανσέληνος Νοεμβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα» – Το εντυπωσιακό φαινόμενο της υπερσελήνης

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουρανό το «Φεγγάρι του Κάστορα».

Μάλιστα, για περίπου 15 με 20 λεπτά, το φεγγάρι προβλέπεται να λάμψει σε πορτοκαλί απόχρωση, διασχίζοντας το πυκνότερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας.

Αυτή τη φορά, το ουράνιο θέαμα θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό: η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρεθεί στο περίγειό της, στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.500 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τη δεύτερη υπερπανσέληνο του χρόνου, αναφέρει το cnn.gr.

Γιατί ονομάζεται Φεγγάρι του Κάστορα

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Ο Νοέμβριος ήταν η εποχή που οι κάστορες ενίσχυαν τα φράγματά τους για τον χειμώνα, αποθηκεύοντας τροφή στις φωλιές τους. Έτσι, το φεγγάρι εκείνης της περιόδου ονομάστηκε Φεγγάρι του Κάστορα, σύμβολο δουλειάς, προνοητικότητας και προετοιμασίας.

Για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, η πανσέληνος του Νοεμβρίου θεωρούνταν επίσης στιγμή εσωτερικής κάθαρσης και κλεισίματος «κύκλων».

Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, η φθινοπωρινή πανσέληνος προμήνυε τον χειμώνα και συνδεόταν με ευνοϊκές περιόδους για σπορά και συγκομιδή ελιάς.