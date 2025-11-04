Ανατροπή στην υπόθεση Βαλυράκη: Ποινικές διώξεις για απόπειρα συγκάλυψης (βίντεο)

Μια νέα εξέλιξη προέκυψε στη δίκη των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Λιμενάρχη Ερέτριας και του Λιμενάρχη Χαλκίδας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση για την αλλοίωση κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα.

Πιο αναλυτικά, η δίωξη στρέφεται κατά των δύο Λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας, οι οποίοι το 2021 είχαν λάβει μέρος στις έρευνες για τη συνθήκη θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε: «η οικογένεια του Σηφη Βαλυράκη κάνει εδώ και σχεδόν 5 χρόνια έναν τιτάνιο αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας για να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όπου παραπέμπονται οι δολοφόνοι του Σήφη Βαλυράκη αλλά και όσοι τους υπέθαλψαν».

Σύμφωνα με τις αναφορές της οικογένειας Βαλυράκη τα δύο στελέχη του Λιμενικού πίεσαν αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης να ανακαλέσει την αρχική του κατάθεση και να δηλώσει ψευδώς ότι δεν είδε τίποτα.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, «αντί να ενεργοποιηθεί όλη η πολιτεία για την αναζητηση της αλήθειας και την διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών εξαπωληθηκε μια επιχείρηση συγκάλυψης, παραποίησης, νόθευσης των στοιχείων».

O Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος τόνισε επίσης πως: «είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της οργανωμένης συγκάλυψης την οποία η οικογένεια Βαλυράκη εδώ και τέσσερα χρόνια πολεμάει με νύχια και με δόντια».

Τη σημερινή διαδικασία παρακολούθησαν πρώην υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα της οικογενειας Βαλυράκη να προβληθούν βίντεο στα οποία φαίνονται οι κατηγορούμενοι να κάνουν δηλώσεις για το θάνατο του πρώην Υπουργού σε μια προσπάθεια, όπως λένε να αναδειχθούν αντιφάσεις.

Πηγή: ertnews.gr