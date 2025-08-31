eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025 13:20

Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του καλοκαιριού – Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά (βίντεο)

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η επιστροφή των εκδρομέων κορυφώνεται.

Μόνο για σήμερα, Κυριακή, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τις αρχές του λιμανιού, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους οδικούς άξονες που οδηγούν σε αυτό. Οι επιβάτες καλούνται να φτάνουν νωρίτερα για την επιβίβασή τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην κανονικότητα, με εικόνες στο λιμάνι να δείχνουν πλήθη ταξιδιωτών να αποβιβάζονται με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, επιβιβάζονται στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.

 

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
