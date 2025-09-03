Μαφία της Κρήτης: Προσπάθησαν να πατήσουν αστυνομικό, εκβίαζαν με θράσος και είχαν «άκρες» στην ΕΛΑΣ (βίντεο)

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Χανιά και Ρέθυμνο, μετά από πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη τύπου για την υπόθεση, κατά την ταυτόχρονη επιχείρηση της αστυνομίας σε 40 σπίτια εμπλεκομένων στην υπόθεση, κάποιοι αντιστάθηκαν, ενώ σε μία περίπτωση άτομο επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα πλέον να αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικού.

Στο προανακριτικό υλικό που ξεπερνάει τις 1.700 σελίδες και προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών με την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχαν τα μέλη της οργάνωσης, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες, βίντεο και αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Μάλιστα, περιλαμβάνεται ακόμα και εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο, αλλά και παραδόσεις πτυχίων κατ’ οίκον έναντι υψηλού χρηματικού αντιτίμου.

Ειδικότερα, στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής. Σε αυτή τη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος. Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη, τους ζητούσαν 300.000 ευρώ για να τους «πουλήσουν» έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε δικαστική διαμάχη για να κρατήσουν τις εκτάσεις που είχαν αγοράσει.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα, εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται να τον ρωτάνε: Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

