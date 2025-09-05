eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2025 09:37

Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στο Μεταξουργείο

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως στο Μεταξουργείο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα διαμελισμένο και το πτώμα παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
