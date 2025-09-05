Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στο Μεταξουργείο

Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως στο Μεταξουργείο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.
Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα διαμελισμένο και το πτώμα παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
