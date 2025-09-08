Μπλόκο από τον ΔΣΑ στην ίδρυση νομικών σχολών από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Με επίσημο αίτημά του προς την ΕΘΑΕΕ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας ζητά τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του “The University of Keele, Greece”.

Σε υλοποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα, υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία “The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών.

Η υποβολή του αιτήματος, όπως τονίζεται σχετικά, πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση αίτησης ακυρώσεως, σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει στον Δικηγορικό Σύλλογο το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων.

Το αίτημα του ΔΣΑ στηρίζεται στο δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα (κατά το άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του π.δ. 28/2015, του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 1599/1986 σε συνδ. με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων που θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως).

Μετά τη λήψη αντιγράφων του φακέλου αδειοδότησης αναφέρει η ανακοίνωση, “θα προβούμε σε κατά νόμο αξιολόγησή του και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο, θα προβούμε σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων”.

Ο ΔΣΑ εκφράζει και πάλι την κατηγορηματική του αντίθεση

α) στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών σχολών ελλιπούς νομικής πληρότητας, και

β) στην αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Χώρας, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας.

