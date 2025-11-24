Συμμετοχή της Καλαμάτας σε ευρωπαϊκή εκδήλωση για τις Κυκλικές Πόλεις (βίντεο)

Στο 10th CCD Signatory Webinar: Packaging Reuse: Building a Reuse Culture in your City συμμετείχε η Καλαμάτα, προβάλλοντας καλές πρακτικές για τη μείωση των συσκευασιών μιας χρήσης και την ενίσχυση της κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης.

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα συμμετείχε μαζί με το Manchester από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Sanem από το Λουξεμβούργο.

Ο Μάκιος Νάσος, εκπροσωπώντας τον Δήμο Καλαμάτας παρουσίασε τη δράση της πόλης με το έξυπνο σύστημα παροχής πόσιμου νερού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο κέντρο της πόλης και επιτρέπει στους πολίτες να γεμίζουν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια με σκοπό τη μείωση της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών νερού.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της τοπικής πράσινης συμφωνίας που έχει συνάψει ο Δήμος με την ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Μαζί με τα παραδείγματα από το Manchester για τα συστήματα επαναχρησιμοποιούμενων κυπέλλων σε μεγάλες εκδηλώσεις και για τη συνεργατική μετάβαση του Sanem προς επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες για take-away, το συγκεκριμένο webinar ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας για πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και συμπεριληπτικές πόλεις.

Η Καλαμάτα, μαζί με τα Τρίκαλα είναι οι μοναδικές Ελληνικές πόλεις μέλη του Circular Cities Declaration (CCD), συμμετέχοντας ενεργά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και κυκλική οικονομία.

Δείτε το video της παρουσίασης του Δήμου Καλαμάτας από το 24:50 και μετά: