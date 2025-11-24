Πρεμιέρα για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα - Έως τις 30 Νοεμβρίου οι προβολές

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου επέστρεψε από 21 έως 30 Νοεμβρίου 2025 με επίκεντρο την Καλαμάτα και αφιέρωμα στην Αλληλεγγύη.

Το Διεθνές Φεστιβάλ, με παρουσία σε 14 πόλεις, προβάλλει ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και διοργανώνει πλήθος δράσεων: masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, ειδικές δράσεις για ΑμεΑ και μαθητές.

Φέτος εγκαινιάστηκε, επίσης, συνεργασία με το Nordic/Docs Festival Νορβηγίας, με κοινές παραγωγές που θα ταξιδέψουν και στο Όσλο. Στόχος του θεσμού είναι η εξωστρέφεια, η προσβασιμότητα και η ενίσχυση της πολιτιστικής εκπαίδευσης, καθιερώνοντάς τον ως σημαντικό εργαστήριο διαλόγου και πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια.

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και οικείους Δήμους και φορείς ανά κάθε πόλη του Δικτύου.

Στην τελετή έναρξη του Φεστιβάλ, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

