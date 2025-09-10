Ανοίγουν ξανά τέσσερις φάκελοι υποθέσεων της Ιατροδικαστικής Πάτρας – Μεταξύ τους ο ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών (Βίντεο)

Στην Πάτρα ανοίγουν εκ νέου τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, οι οποίες είχαν εξεταστεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, έπειτα από καταγγελίες για ενδεχόμενη παράλειψη κρίσιμων στοιχείων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση ενός παιδιού 4 ετών, το οποίο είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα. Παρά τα ευρήματα, οι ιατροδικαστές είχαν αποδώσει τα τραύματα σε αυτοτραυματισμό, σύμφωνα με το star.

Άλλη υπόθεση αφορά αγοράκι με ειδικές ανάγκες που έφερε εγκαύματα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για σημάδια που προκλήθηκαν από τριβή, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις είναι εκείνη ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών, το οποίο είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στα πλευρά. Παρά τις ενδείξεις κακοποίησης που ανέφεραν οι γιατροί, η ιατροδικαστική υπηρεσία απέδωσε την κατάσταση σε ιογενή μηνιγγίτιδα.

Τέλος, στη λίστα περιλαμβάνεται η υπόθεση ενός 13χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέγραψε ευρήματα. Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο κατέληξε αιφνιδίως σε ηλικία 13 ετών.