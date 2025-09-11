Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απέστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης αίτημα για αύξηση οργανικών θέσεων στα Εφετεία

Στο σχετικό έγγραφό της προς τον κ. Φλωρίδη, η Ένωση χαρακτηρίζει «επιβεβλημένη» την περαιτέρω «σημαντική ενίσχυση των Εφετείων με επιπλέον 40 θέσεις Εφετών και 15 Προέδρων Εφετών», προκειμένου, όπως επισημαίνει, «να διατηρηθεί η ισορροπία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη».

Ολόκληρο το σχετικό αίτημα της Ένωσης προς τον υπουργό Δικαιοσύνης είναι το ακόλουθο:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας που ξεκίνησε την περσινή δικαστική χρονιά και θα ολοκληρωθεί το τρέχον έτος, θα αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των εκδικαζόμενων υποθέσεων στα Πρωτοδικεία. Το γεγονός αυτό το οποίο ήδη έχουμε επισημάνει σε παλαιότερα έγγραφά μας θα δημιουργήσει μία μεγάλη ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων στα Εφετεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκδίδονται συντομότερα οι υποθέσεις σε πρώτο βαθμό και θα καθυστερούν δυσανάλογα στον δεύτερο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη εάν ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός για την δημιουργία ειδικού ποινικού τμήματος στο Εφετείο Αθηνών που θα απορροφήσει σημαντικό αριθμό δικαστών. Αναγνωρίσαμε ήδη ως θετικό βήμα την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά 50 που έγινε με τον ν 5197/2025.

Θεωρούμε ωστόσο ότι με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των Εφετείων με επιπλέον 40 θέσεις Εφετών και 15 Προέδρων Εφετών ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ