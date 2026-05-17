Μεσσηνία: Καταδίωξη και σύλληψη 25χρονου Ρομά με κλεμμένο αυτοκίνητο

Σκηνές από… ταινία διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Μεσσηνίας με καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου που οδηγούσε 25χρονος Ρομά από περιπολικά της Αστυνομίας!

Ολα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο δράστης έκλεψε όχημα από τον Νερόμυλο που ανήκε σε 73χρονο, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Μετά από αναζητήσεις, ο 25χρονος Ρομά εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Ασπροχώματος – Πύλου, με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, να του κάνουν σήμα να σταματήσει, όμως αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και με επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη και μάλιστα συγκρούστηκε πλαγίως με ένα περιπολικό, προκαλώντας σε αυτό υλικές ζημιές.

Η τρελή πορεία του οχήματος με οδηγό τον νεαρό Ρομά σταμάτησε στην Αιθαία, όπου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε ελιά και στη συνέχεια σε κάδους!

Ο δράστης άφησε το κλεμμένο αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να του περνούν χειροπέδες.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μιας και είχε χτυπήσει ελαφρά και πήρε εξιτήριο.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στα κρατητήρια Καλαμάτας, κατηγορούμενος για κλοπή τροχοφόρων, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ θα οδηγηθεί στις εισαγγελικές Αρχές.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Κ.Ηλ.