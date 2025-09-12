eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Δύο νεκροί, ένας τραυματίας (Βίντεο)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα ΙΧ φορτηγό, τα οποία κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Από την σύγκρουση εκδηλώθηκε φωτιά στο ΙΧ επιβατικό, με αποτέλεσμα να χάσει επί τόπου την ζωή της η οδηγός του αυτοκινήτου.

Οι δύο επιβαίνοντες του φορτηγού μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο. Ο ένας, ωστόσο, κατέληξε, καθώς τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά. Ο δεύτερος τραυματίας από το ίδιο τροχαίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.

Δείτε το βίντεο του Action24:

