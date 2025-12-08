Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης: Ξανά πρόεδρος ο Γιώργος Πετρόπουλος

Συγκροτήθηκε την Παρασκευή σε Σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης, που προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Νοεμβρίου.

Πρόεδρος επανεξελέγη ο Γιώργος Πετρόπουλος, α’ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Γιάννης Πουλάκος, β΄ αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Καλογερόπουλος γενική γραμματέας η Κωνσταντίνα Χαρλέπα, ταμίας η Σταυρούλα Γεωργακοπούλου και μέλη οι Θεοφάνης Παναγιώτοπουλος (υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων) και Παναγιώτης Γιαννακόπουλος.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται: “Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συνεργασίας, έχοντας ως βασικό στόχο τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Μέσα από συλλογική προσπάθεια, ουσιαστικό διάλογο και διεκδικητική στάση, επιδιώκει να εκπροσωπήσει δυναμικά τα μέλη του Συλλόγου και να συμβάλει στην αναβάθμιση της εμπορικής και επιχειρηματικής ζωής της Μεσσήνης”.