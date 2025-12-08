Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας»: Χριστουγεννιάτικο Γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Ορχήστρα, υπό τη μουσική διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Νίκου Χαλιάσα, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαχρονικά αριστουργήματα του κλασικού ρεπερτορίου με αγαπημένες μελωδίες των Χριστουγέννων. Στο πιάνο θα εμφανιστεί ο εκ των κορυφαίων σολίστ της νέας γενιάς Χρύσανθος Θεριανός, ερμηνεύοντας το θαυμαστό Κοντσέρτο για πιάνο Νο. 24, KV 491 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ένα από τα πιο συναισθηματικά έργα του μεγάλου συνθέτη. Το δραματικό Κοντσέρτο διαδέχεται η Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Μότσαρτ, έργο εξαίρετο, γεμάτο χαρά. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από ένα πρόγραμμα που ενώνει την κλασική μουσική με τη χριστουγεννιάτικη παράδοση: από το μελωδικό Ave Maria του Φραντς Σούμπερτ έως το παραδοσιακό Greensleeves, το πασίγνωστο O Come, All Ye Faithful, και δύο από τα πιο χαρούμενα και εορταστικά έργα του Leroy Anderson. Προπώληση εισιτηρίων θα γίνει στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας σήμερα, αύριο και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 20 ευρώ (κανονικό) και στα 15 ευρώ (μειωμένο).