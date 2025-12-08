Κλιμακώνουν οι αγρότες σε Νίκαια, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Δ. Θεσσαλία - Έναρξη κινητοποιήσεων στην Κρήτη

Παραμένει κλειστή και σήμερα η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα τρακτέρ να βρισκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας μπαίνουν σε νέα φάση καθώς σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ομόφωνα σειρά νέων κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματα τους.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το παρών σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως ο συντονισμός για τη συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

ΑΠΕ