Παντρεύτηκε στην Τήνο η κόρη του Λαυρένη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα

Η Μαρία Κλάρα, κόρη του αείμνηστου τραγουδοποιού Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, παντρεύτηκε χθες, Σάββατο τον αγαπημένο της στην ειδυλλιακή Τήνο.

Στο πλευρό της, την ώρα που έφτανε στην εκκλησία, βρέθηκαν δύο στενοί φίλοι του πατέρα της, ο Διονύσης Τσακνής και ο Γιάννης Ζουγανέλης, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τη μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη.

Συγγενείς και φίλοι μοιράστηκαν τη χαρά του ζευγαριού, γεμίζοντας την ημέρα με χορό, τραγούδι και γέλια, σε μια γιορτή γεμάτη αγάπη και συγκίνηση.

Μια ιδιαίτερη στιγμή κατέγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία δημοσίευσε στα social media φωτογραφία της νύφης από την εκκλησία, συγκεντρώνοντας πλήθος ευχών.

Πηγή: news247.gr