Αντί-γνωμος: Έγκλημα και (χωρίς) τιμωρία

Λάβατε κι εσείς το βιντεάκι με τις ευχές για «Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένο το 2026» από τον κ. Πιτσιλή της ΑΑΔΕ;

Γιατί έτσι είναι ο καλός «χασάπης» (όχι ο γνωστός Κρητικός «χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ) ο άλλος της macelleriaτης ΑΑΔΕ, πρώτα μας εύχεται μακροημέρευση και μετά μας μακελεύει την ζωή.

Επειδή σε κάποιους άλλους, όπως στο «Σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών», δεν έστειλε ευχές, έστειλε στα γραφεία τους ελεγκτικό κλιμάκιο οικονομικού ελέγχου το οποίο-αφού έκανε «ντου»-στην συνέχεια έκανε «φύλλο και φτερό» τα έσοδα από τις εισπράξεις της μεγάλης συναυλίας που διοργανώθηκε στο Καλλιμάρμαρο, για την κάλυψη του τεράστιου κόστους του δικαστικού αγώνα -απέναντι σε (άδικους) θεούς και (κυβερνητικούς) δαίμονες- που απαιτείται για την αποκάλυψη της αλήθειας και την δικαίωση των νεκρών.

Θα αναρωτηθείτε δικαίως, δηλαδή είναι κακό που ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) έκανε τη δουλειά της; Αυτό δεν έπρεπε να κάνει ή ο Σύλλογος των χαροκαμένων συγγενών εξαιρείται;

Προφανώς ναι, αυτό έπρεπε να κάνει, όπως όμως όφειλε και οφείλει να κάνει το ίδιο παντού και προς όλες τις κατευθύνσεις και διόλου μονοσήμαντα και εκδικητικά, γιατί τότε κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ο εκτελεστικός βραχίονας της εκδικητικής κυβερνητικής μαφίας που μας κυβερνά.

Για παράδειγμα, πότε ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ του έκαναν έλεγχο:

• Στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες του επισιτισμού, οι οποίες με την συνεννόηση τους για εναρμονισμένη τιμολογιακή πολιτική (καρτελοποίηση της αγοράς ονομάζεται αυτό και αποτελεί οικονομικό έγκλημα αν δεν το γνωρίζετε) με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται έως και 350% και η διαφορά από το χωράφι στο ράφι να είναι 5 φορές επάνω; Πότε;

• Στις μεγάλες αδελφές εταιρείες καυσίμου (πετρελαϊκές) οι οποίες κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά (καρτελοποίηση) με αποτέλεσμα το Ελληνικό καύσιμο να πωλείται στις αντλίες της Κύπρου 30% φτηνότερα, παρά το γεγονός ότι η μεγαλόνησος Κύπρος δεν έχει διυλιστήριο και το καύσιμο επιβαρύνεται με το σημαντικό κόστος μεταφοράς δια θαλάσσης από την Ελλάδα; Πότε;

• Στους μεγάλους οργανισμούς παρόχους ενέργειας που, ώ του θαύματος, αυτοί κι αν είναι ΤΟ καρτέλ στην κατηγορία τους, οι οποίοι πάροχοι έχουν εκτινάξει το κόστος πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος σε δυσθεώρητα ύψη (σταθερά στις 3 πρώτες θέσεις της τιμής πώλησης της κιλοβατώρας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.) και ενώ η χώρα μας είναι η λιγότερο εξαρτημένη από το Ρωσικό φυσικό αέριο; Πότε;

• Στις συστημικές Τράπεζες που καταγράφουν υπερκέρδη έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, την ώρα που το επιτόκιο καταθέσεων είναι το χαμηλότερο σε όλη την Ε.Ε. και αντίθετα το κόστος χορηγήσεων και δανεισμού είναι το υψηλότερο, με αποτέλεσμα ο Έλληνας αγρότης, επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος και βιοτέχνης να μην μπορεί να είναι ανταγωνιστικός (λόγω κόστους κεφαλαίου) ούτε καν με τον Βούλγαρο συνάδελφο του; Πότε;

• Στις εισπρακτικές εταιρείες και τα Funds (ο κ. Πάτσης σας θυμίζει κάτι;) που καταγράφουν υπερκέρδη από 500% έως 1.000%, που λειτουργούν καταχρηστικά κατά ευθεία παράβαση του νόμου ως τραπεζικοί οργανισμοί, που εκπλειστηριάζουν λαϊκά σπίτια και εκπαραθυρώνουν κόσμο και κοσμάκη για λίγες χιλιάδες ή ακόμα και κάτω από χίλια ευρώ οφειλή; Πότε;

• Στα πολιτικά κόμματα Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα οποία μαζί χρωστάνε σε τραπεζικό δανεισμό περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν ανοίγει ρουθούνι, ενώ ο μικρός επαγγελματίας πτωχεύει εάν χρωστάει λίγες εκατοντάδες ευρώ και ενώ, από την άλλη, η συνεχώς διογκούμενη οφειλή των εκατοντάδων χιλιάδων εκατομμυρίων ευρώ συνιστά ακόμα και δημοκρατική εκτροπή αφού η απεύθυνση των πολιτικών κομμάτων στο εκλογικό σώμα δεν γίνεται επί ίσοις όροις; Πότε;

• Στα πολιτικά πρόσωπα (μηδέ εξαιρουμένου του πρωθυπουργού) τα οποία καταθέτουν ψευδές «Πόθεν Έσχες» ή δεν καταθέτουν καθόλου, ή ακόμα ακόμα στα πολιτικά πρόσωπα όπως ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για τον οποίο οι εισαγγελικές αρχές είχαν διατάξει άρση του τραπεζικού απορρήτου του ιδίου και των στενών συγγενικών του προσώπων και αρχειοθετήθηκε η έρευνα γιατί διαπιστώθηκαν «αδιευκρίνιστες πιστώσεις» ή για άλλες «αδιευκρίνιστες πιστώσεις» 100.000ευρώ που βρέθηκαν -στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό με την πενθερά του- του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου η οποία έρευνα επίσης αρχειοθετήθηκε, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν ήταν σε δεσμίδες των 500 ευρώ (συγκεκριμένα επρόκειτο για 200 χαρτονομίσματα των 500 ευρώ), τα οποία “ούτε δικαιολογούνται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων”, ούτε “αντιστοιχεί σε προηγούμενη ανάληψη ίσου ή μεγαλύτερου ποσού από άλλον λογαριασμό”; Πότε;

Toδιαρκές «έγκλημα» της κυβέρνησης (μέχρι σήμερα) μπορεί να μην έχει τιμωρία (ακόμα), αλλά τίποτα δεν θα μείνει ατιμώρητο στο διηνεκές, γιατί όπως λέει ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο έργο του «Έγκλημα και Τιμωρία»:

“Τι θα γίνει αν ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά απατεώνας, ο άνθρωπος γενικά, εννοώ, όλη η φυλή της ανθρωπότητας—τότε όλα τα υπόλοιπα είναι προκατάληψη, απλά τεχνητοί τρόμοι και δεν υπάρχουν εμπόδια και όλα είναι και θα γίνουν όπως πρέπει”.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Θα σου πω ένα μυστικό φίλε μου. Μην περιμένεις την Ημέρα της Κρίσης. Έρχεται κάθε μέρα”.

Αλμπέρ Καμύ, Γάλλος συγγραφέας