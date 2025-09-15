Τουρίστρια κατήγγειλε ότι το παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία της Χαλκιδικής

Το γεγονός, όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές, συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν το 5χρονο κοριτσάκι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, με το άγριο ζώο να της επιτίθεται από πίσω.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη του παιδιού, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κ.Υ της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος. «Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

ΑΠΕ